今日必看8分鐘｜美斯抵港 略帶倦容落機｜灰鸚鵡走失兩日終被尋回

美斯．國際邁阿密｜球王駕到略帶倦容 持瑪黛茶落機 展招牌笑容

「球王」駕到！由阿根廷隊球星美斯（梅西/Lionel Messi）領軍的國際邁阿密（Inter Miami）今午（2日）抵港，準備周日（4日）在香港大球場與香港隊踢表演賽。國際邁阿密大軍專機下午2時45分左右抵機場，停機坪將舉行歡迎儀式，機管局及港府代表將會出席。除了美斯，國際邁亞密班主、「萬人迷」碧咸亦有訪港，相信是追星族目標，有消息指他會提前到港，今日出席一場私人發布會。

美斯訪港｜約60球迷酒店外等候 有球迷用6年時間準備禮物盼送出

阿根廷球王美斯（Lionel Messi)今日（2日） 隨國際邁亞密 (Inter Miami CF） 訪港，下周日（4日）將在大球場與香港隊踢表演賽。他們今日下午3時抵達機場，在歡迎儀式後隨即乘搭旅遊巴到黃竹坑富麗敦海洋公園酒店，傍晚召開記者會。今日中午1時，已有約60位球迷在酒店外等候，期望搶先見到美斯。

沙咀道變擂台兩司機「互相切磋」 1人落敗跪地齊被捕

網上流傳今日（2日）於荃灣沙咀道發生馬路MMA的影片，兩車司機疑因駕駛問題爭執，大打出手。片中可見，沙咀道變成擂堂，兩名司機在馬路中央對峙，其後埋身肉搏，拳來腳往。其中灰衣男看似身手矯健，面對黑衣男接連出拳，亦被他兩度靈敏地低閃避過，他繼而乘勢出擊推走黑衣男，但很快便形勢逆轉，灰衣男處於下風被扯跌。雙方在地上一輪扭打後，灰衣男被揪著頭和衣領跪跌在地。二人打鬥期間，疑波及後面車輛，導致其車身被撞凹，該車司機憤而下車對兩人喝罵。最終打鬥暫告一段落，灰衣男站起及掙脫對方的手，一臉血跡步上行人路。

啟德隧道疑消防喉爆裂驚現「水舞間」 車輛涉水行車

今日（2日）下午4時28分，警方接獲報案，指於啟德隧道內有消防喉懷疑爆裂，有水從天花板湧出。受事件影響，往九龍方向其中一條行車線需要暫時封閉。據讀者提供的影片可見，有大量水從隧道近天花位置湧出，猶如瀑布，隧道內已有積水，巴士行經時要涉水行駛。

一連兩日︱西環珠寶店賊人扮客搶金鏈 女職員追賊跌傷

一連兩日有賊人扮顧客搶金鏈。今日（2日）中午12時40分，警方接報指，西環德輔道西363號名店廣場地下一間珠寶店，一名操英語的非華裔男子假扮客人，挑選金飾期間搶去一條價值約2萬元的金鏈，然後奪門往東行方向逃走。

人雀重逢︱馬鞍山3歲灰鸚鵡兩日前飛走 被困4米高樹上由消防救下

一隻兩日前在馬鞍山區走失的灰鸚鵡「星仔」，今日（2日）早上被途人發現在馬鞍山鞍駿街海典居對開一棵樹上的4米高位置，腳鏈勾着樹枝「插翼難飛」，途人遂致電報警。消防員到場登上升降台將鸚鵡救下，湊巧鸚鵡主人的胞兄正在附近尋雀，通知主人趕至認領，人雀重逢。

紅磡運生果貨車翻側 跟車工人受傷 司機被揭欠交罰款遭拘捕

紅磡發生車禍。今日（2日）凌晨4時許，1輛運送生果的5.5噸貨車，沿漆咸道南往土瓜灣方向行駛，駛至與漆咸道北交界一個左彎時，失控向右翻側，1名跟車工人受輕傷，由救護員即場治理，拒絕送院。

兩黑幫男筲箕灣蒲酒吧 遭五惡煞狂斬 全身中多刀浴血送院

筲箕灣發生斬人血案。昨晚（1日）11時許，一班男女在筲箕灣道195號地下一間酒吧消遣，其間5名男子突然持牛肉刀衝入，向其中兩男狂斬，逞兇後連人帶刀逃離現場。傷者清醒，在友人陪同下由救護車送往東區尤德夫人那打素醫院治理。現場可見，酒吧外有一條約20米長的血路，以及染血紙巾，相信是傷者走出時留下

農曆新年｜深圳地鐵延長運營18天 羅湖除夕初二尾班車至凌晨2時

深圳地鐵將於2月4日至2月7日（臘月廿五至廿八），以及2月15日至2月19日（正月初六至初十），延長運營服務1至2.5小時。

將軍澳缺德公屋客 嗌KeeTa外賣食完丟落樓下晾衫架？1原因走唔甩

亂拋垃圾已是不對，竟然還丟出窗外！近日有網民發現住所的晾衫架驚見KeeTa的外賣紙袋，懷疑樓上有住客疑似吃完外賣後，將垃圾連同外賣紙袋丟出窗外，剛巧跌在其晾衫架上，憤而通知大廈保安及發帖公開對方的缺德行為。所幸垃圾未有跌到街上擊中人，有眼利網民認出事發地點是該區某屋邨，指涉事住客行為除了缺乏公德心，更可能違反屋邨扣分制，因此不少網民都支持樓主通報事件，又指袋上連同單據，認為如果有心尋找，涉事者「實走唔甩」。另外有網民擔心未來垃圾徵費時，同類事情會增加。