油麻地綜合治療中心下周一開展性健康服務　定期跟進較高風險人士

衞生署今日（2日）公布，署方特別預防計劃轄下的油麻地綜合治療中心，將於下星期一（5日）開展一項以性小眾為服務對象的一站式性健康服務──「壹同」。「壹同」除了提供愛滋病病毒及病毒性肝炎篩查、性健康評估、個別性病測試及治療外，亦會主動識別有需要人士以提供輔導服務，包括曾參與高風險行為的人士。



衞生署今日（2日）公布，署方特別預防計劃轄下的油麻地綜合治療中心，將於下星期一（5日）開展一項以性小眾為服務對象的一站式性健康服務──「壹同」。

本地12%至19%男男性接觸者參與「藥愛」

際間泛指男男性接觸者在性行為時使用精神科藥物的情況為「藥愛」（Chemsex）。愛滋病顧問局今日聽取衞生署匯報本地最新愛滋病病毒感染及相關高風險行為的情況。根據衞生署提供的文獻顯示，在歐美及澳洲等地有介乎10%至55%的男男性接觸者參與「藥愛」，而在亞洲地區則有約19%；據本地研究估算，於本港參與「藥愛」的男男性接觸者佔12%至19%，顧問局一直十分關注「藥愛」在本港的趨勢及其對參與者的影響。

顧問局2022年發表的《香港愛滋病建議策略（2022-2027）》中，提出為優先關顧人群中需要關注的個別體群，例如參與「藥愛」人士，制定介入項目時，應顧及其獨特需要，結合愛滋病測試、性健康評估及緩害和心理健康支援等相應服務。

愛滋病顧問局今日聽取衞生署匯報本地最新愛滋病病毒感染及相關高風險行為的情況。顧問局主席何景文（前排中）、衞生署署長林文健（前排右四）、衞生署衞生防護中心總監徐樂堅（前排左三）、衞生署衞生防護中心顧問醫生（特別預防計劃）黃駿君（前排左四）和顧問局成員出席。

一站式性健康服務「壹同」針對性小眾

衞生署公布，署方特別預防計劃轄下的油麻地綜合治療中心，將於下星期一（5日）開展一項以性小眾為服務對象的一站式性健康服務──「壹同」。

「壹同」為有較高風險患上性傳染病人士提供定期跟進。服務包括:

(i) 年度全面性健康評估;

(ii) 定期梅毒、淋病、衣原體、愛滋病篩查;

(iii) 偶發性病檢查;

(iv) 性病治療；

(v)性健康及情緒輔導服務。

由於該服務只接受轉介個案，如想參加請先預約愛滋病輔導及測試服務或於其他指定機構接受初步評估。衞生署解釋，「壹同」的命名，寓意社會上各持份者凝聚關愛共融的力量，與服務受眾同行，而「壹同」以全人健康為目標，期望能為高風險受感染人士提供更適切便捷的綜合預防服務。

油麻地綜合治療中心位於油麻地賽馬會分科診療所七樓，連同新增的「壹同」，共有三個服務單位提供全面的預防愛滋病服務，另外兩個服務單位分別為愛滋病輔導及測試服務，以及預防治療診所。