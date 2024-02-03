今日必看8分鐘｜青山公路泥頭車翻側｜電動走道「吃腳」機師受傷

青山公路泥頭車翻側 熱心巿民鎚打擋風玻璃救司機

今日（3日）下午1時53分，警方接報一輛泥頭車，在青山公路洪水橋段往元朗方向、輕鐵洪水橋站對開翻側，司機被困車上。有熱心人士協助救出司機，司機幸僅受輕傷，在現場接受敷治。運輸署宣佈，因交通意外，青山公路–洪水橋段（往元朗方向）近輕鐵洪水橋站一後全線封閉，其後已解封。

彩福邨奪命火｜火場曝光 屋內嚴重焚毀 街坊曾聽到疑似爆炸聲

牛頭角彩福邨彩歡樓一單位昨晚（2日）發生火警，懷疑曾發生爆炸，59歲獨居男住戶墮樓身亡，身體攔腰斷開。火警中約300名居民疏散。今早（3日）記者重返現場，發現起火單位鐵閘被消防撬開，現時以鐵鏈鎖上。隔着鐵閘可見，屋內嚴重焚毀，牆身和天花板熏黑，電器、傢俱及雜物等付之一炬，鐵架及窗框被燒至變形，窗台散佈破裂的玻璃碎。

樓下住戶何先生指，昨晚曾聽到樓上發出4至5聲疑似爆炸聲，未幾火警鐘即響起，他指火警對他未有影響。

深水埗鴨寮街唐樓單位火警 居民自行疏散落樓

今日（3日）上午9時55分，深水埗鴨寮街252號一個唐樓單位發生火警，多名巿民報案。消防員接報到場出動一喉一煙帽隊，於上午10時30分將火救熄，沒有受傷報告，數十名居民自行疏散。元州街一條行車線一度封閉，起火原因有待調查。

億元毒品案｜死者為本地賽車手黃桂華 獲獎無數 家屬：接受唔到

警方毒品調查科聯同海關偵破一宗1億元可卡因販毒案，拘捕3男1女，警方指其中一名57歲男疑犯於元朗高埔村遇查時激烈反抗及企圖駕車逃走，人員上前制服，他其後坐在車上被鎖上手銬，約20分鐘後被發現昏迷，送往屯門醫院留醫1日後不治。據了解，死者名為黃桂華（Anson），是一名有逾20年經驗的本地賽車手，於圈內享負盛名，過往獲獎無數，即使年過半百仍有出賽；他亦是8間公司的董事，包括位於高埔村的車房。《香港01》尋獲其家屬，對方指仍未接受得到事件。

美斯訪港｜國際校生將與球員踢波交流 笑稱要藉機觸碰美斯的腿

球王美斯隨國際邁阿密球隊訪港，今日（3日）下午到大球場出席公開訓練。有國際學校的學生代表將上場與球員們交流互動，他們表示，心情興奮緊張之餘，更笑言要在場上觸碰到球王美斯的腿！（I gotta touch Messi’s leg!）另外，亦有來自深圳大學生稱，錯過美斯去年在北京的賽事，今次成功搶購票，希望一睹美斯的「任意球」、「圓月彎刀」等招式。

火爆邊青不愛讀書 柬埔寨遇貧民窟後立志 投考三次成見習督察

香港警察學院今日（3日，星期六）舉行結業會操，見證新一批見習督察及學警畢業，投入警務工作。有畢業學員自述年少是一個不愛讀書，愛流連街頭的邊青，在接觸欖球運動及到柬埔寨與當地欖球隊交流後扭轉乾坤，立志從警。

他在學業之道上「過五關斬六將」，克服英文障礙，經過第三次投考見習督察後終通過遴選，更成為施禮榮盾及榮譽警棍的得獎人。

電動走道「吃腳」機師受傷身心受創 CCTV全程拍下畫面駭人

美國先前發生了一起駭人的「電動走道吃腳」案件！據悉，一名在達美航空（Delta Air Lines）擔任機師的男子控訴，他在某日於丹佛機場行走時，左腳意外被機場內的電動走道「吃」掉，除了鞋襪嚴重受損外，就連左腳與肩膀也都遭遇傷勢，故決定向電動走道的維護廠商提告。

懶理巴士迫爆多人塞門口 女乘客獨佔2個位 目擊者圖公審反捱轟

繁忙時間車廂擠逼是常事。近日有網民乘坐巴士時有不快經歷，稱當時上下層車廂均已坐滿乘客，下層甚至逼到有乘客要站到玻璃門邊，但有1名女乘客就舒服地霸佔了2個座位，並未主動讓出其中1個座位。樓主於是拍下她的照片發帖公審，結果大部份網民都不同意樓主行為，更嘲其是「鍵盤戰士」，認為樓主應該當面指責對方，「你同佢講先有用㗎」、「又淆底又要放上網」。

港男疲累坐關愛座 被公審不讓座老人：差恥嗎？ 1句更狂惹公憤

港鐵關愛座爭議時有發生，有港男在網上發相發文，公審港鐵有男子坐在「優先座（關愛座）」卻沒有讓座予老人家，斥責「影衰香港人」，「優先座你唔識字嗎？這仲係香港嗎？你羞恥嗎？」。

然而公審帖文未獲附和，網民看後紛紛指摘，「咁睇唔過眼開聲X佢囉」、「其實表面睇唔到人哋係咪傷殘或者有需要坐嘅」、「大家都有買飛，讓唔讓座個人自由」、「香港人連攰想坐下都要被批鬥都幾可悲！」。港男回應時強調「各人有各人睇法，我諗香港仲有小小自由比我發表一下自己感受」。