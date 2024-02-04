23條・竊取國家秘密｜鄧炳強：披露公私營機構秘密破壞基建屬犯罪

政府正就《基本法》第23條立法進行公眾諮詢，當中研究訂立竊取國家秘密罪。早年港鐵沙中線工程被揭剪鋼筋事件，保安局局長鄧炳強今日（4日）表示，「披露沙中線總掣位置讓人攻擊，與披露鋼筋報告是兩回事」。他又指出，罪行適用於政府及私營機構的秘密資料，例如披露涉及基建設計圖可能危害國安，他又補充，有需要規管公職人員及承辦商，防止他們披露「看似秘密」，誤導市民引起恐慌。



保安局局長鄧炳強。（資料圖片/蘇煒然攝）

律政司司長林定國及保安局局長鄧炳強今日在無綫節目《講清講楚》中，就竊取國家秘密罪行，林定國強調要「三連中」才構成控罪元素，即文件須合法權限披露，符合條文的七項範疇及在無合法權限下披露可能危害國安。

沙中線揭剪鋼筋與公開總掣讓人攻擊屬兩回事

被問到如何界定早年有人披露沙中線涉剪短鋼筋事件，鄧炳強表示，如果有人披露沙中線總掣位置讓人攻擊，與披露鋼筋報告是兩回事。他又舉例，如涉及基建供電設計地點或設計圖會危害國安，會被人攻擊，即使資訊未必一定來自政府，都會落入「國家秘密」；至於披露的資訊影響政府聲譽，就未必涉及危害國安。

每逢預算案都會有傳媒率先披露細節，鄧炳強認為，如果文件印有「政府內部高度秘密」，即屬無權限披露，如果引述他人消息，就視乎是否明知無權限而披露，難以一概而論。

2018年，沙中線紅磡站爆出剪鋼筋問題。（資料圖片/羅君豪攝）

禁披露看似秘密資料 誤導社會引起恐慌

至於何謂「非法披露看來屬秘密事項」，為何政府需要禁止。鄧炳強指出，主要針對有機會接觸資料的公職人員及承辦商，防止利用身份透露資一些外界基於他們的身份，而誤以為是秘密資料的情況，須要堵塞現時法律真空，所帶來的影響，「佢話係秘密資料，事實唔係，但有機會引至社會恐慌」。

外界關注，如何平衡公眾利益及國家秘密，林定國重申，23條大原則是維護國安，是重中之重，以外國為例，須涉及重大人命安全、官員嚴重過失，如不公開對公眾有重大影響，亦要平衡披露或保密所帶來的風險，當中是否具有凌駕性，迫切性，「主要係好緊急，唔講唔得，而且無其他方法讓大眾知悉，所以門檻係非常之高。」

基本法23條立法公眾諮詢文件1月30日出爐。（潘耀昇攝）

「危害國安的破壞活動罪」禁止削弱基礎建設

條文建議新增「危害國安的破壞活動罪」，禁止削弱基礎建設，鄧炳強舉例，「如果有個供電廠，有人開咗個鎖，等啲暴徒入去破壞」，又或「一個電子工程師，喺製作程式時刻整埋個BUG（漏洞）落去，讓人可以攻擊」，便有需要禁止。

被問到2014年佔中，有人坐在馬路上是否算削弱道路暢順，鄧炳強表示，「都係阻礙」。