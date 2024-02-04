美斯訪港｜球王未上陣　廣州球迷遷怒香港搞得差：抵你經濟唔好！

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）領軍的國際邁亞密，今午（4日）與港隊在香港大球場進行表演賽，大批球迷入場支持，盼一睹球王腳法，惟至完場，美斯及蘇亞雷斯均未上陣，美斯更全程坐後備席，令在場球迷大失所望，班主之一碧咸在表演賽後致辭，亦被球迷「噓爆」。



有來自廣州的球迷離開大球場時表示，以3,000多元購入門票，特意從廣州來港，表演賽中美斯卻連一分鐘都沒有上陣，狠批「香港搞得咁差，抵你經濟唔好！」



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國際邁亞密今午與港隊在香港大球場進行表演賽，特首李家超、財政司司長陳茂波及文體旅局局長楊潤雄今日也有到場觀賽。國際邁亞密以4:1挫港隊，惟整場賽事美斯及蘇亞雷斯均未上陣，美斯更全程坐後備席，令在場球迷大失所望，忍不住大嗌「回水」，連班主之一碧咸在表演賽後致辭，亦被球迷「噓爆」。

另有來自廣州的球迷表示「差到呀！」，又稱見到美斯，但「一分鐘都冇上，咩叫表演賽？你上去一分鐘掂下個波都好呀大佬！」他用3000多元購入門票，特意在廣州來港，「搭車來回都用咗成千⋯⋯香港搞得咁差，抵你經濟唔好！」

來自廣州的球迷表示，用3000多元購入門票，特意在廣州來港，批「香港搞得咁差，抵你經濟唔好！」（盧翊銘攝）

另一位內地球迷鄺先生雖感失望，但就相對冷靜，稱看見美斯的穿着，已預期他未必會上場，至賽事進行至70分鐘，見美斯仍未有動靜，就更確定他不會上場，鄺先生說：「沒事……主要是小孩抱了很大期望。」他的兒子也表示：「本身滿懷期待，很開心。」惟至完場只見美斯一直坐後備席，感到失望。

簡先生以4800元購門票，他直言有「畀人呃」的感覺，又說「專登嚟香港喎，成個香港睇美斯喎！」在場的球迷亦附、又指表演賽「Sxxt！」被問及是否仍會支持國際邁阿密，簡先生就表明：「支持啲咩啫？好失望啦今日。」

鄺先生指兒子抱很大期望來看美斯，未見他落場，難免感到失望。（盧翊銘攝）