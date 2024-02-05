美斯無上場｜政府資助合約列明美斯須出場至少45鐘　促TALTER交代

由Tatler主辦的「香港隊VS國際邁阿密CF表演賽」昨日（4日）在香港大球場上演，「球王」美斯最終沒有落場表演，令大批入場觀眾非常失望。文體旅局局長楊潤雄及體育專員黃德森將於今日中午12時15分見記者，交代事件。《香港01》正直播。



(羅國輝攝)

文體旅局局長楊潤雄會見傳媒時表示， 資助TALTER的合約條款列明，除非有安全或健康理由，美斯須出場至少45分鐘。TALTER於開賽前仍確認美斯會出場，中場時他仍未出場，政府已提出要求對方跟進，不過，主辦方通知政府，美斯因傷未能出場。

政府再次提出有關要求，但完場前10分鐘，主辦方確認美斯仍不能出場。政府於是提出一系列補救措施，包括美斯可否親自交代或領盃，但最終未能成事。楊認為，TALTER須交代美斯為何不能出場。

被問到政府何時知道美斯不能出場時，楊潤雄表示，開初獲答應是美斯在下半場會出場，下半場未見美斯，已問TALTER美斯何時出場，但最終未能出場，主辦方無解釋其傷勢。他們希望要求美斯落場，因有廣大球迷買飛入場，有外地、內地人士專程來到，都要求盡快落場，完場前10分鐘，正式確認未能落場。

他指政府過程中盡力去做應做的事。至於是否受騙，他指，按照主辦方提供的資訊，美斯是會落場，2月3日都參與活動，「要睇事實係點」，希望主辦方交代事件，與球隊的聯絡是如何。他續指，好多球員都會有受傷，但是傷勢程度是否不容許落場，很難事先知道。

他指，公開交代政府籌辦上付出的努力，不斷要求主辦方安排美斯上場和提出補救措施，過程政府全程投入辦很多盛事讓大家參與，當然並非每件事都「十全十美」，但相信日後仍可保留盛事之都美譽。

楊表示，目前仍未提供款項予TALTER傾，重申要求美斯除了某些原因下，必須參賽至少45分鐘，昨日美斯不上場，不符合其中一個條件，但最終決定是否批出資助，要與各方商討後才能決定。

有關M品牌的資助方式，楊指出，政府主要與主辦方聯絡，對方有責任提供好的活動，而主辦方負責與球隊的聯絡工作，所以有必要解釋和交代事件。

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