美斯無上場｜球迷機場等美斯　特意租球隊下塌酒店「見都見唔到」

國際邁阿密與港隊昨日（4日）於香港大球場進行表演賽，3.8萬名球迷及一眾高官和政商界名人皆入場支持，惟最終阿根廷球王美斯 (Lionel Messi) 並無上場，致球迷最終嘘爆離場嗌「回水」。國際邁阿密原本獲邀今日（5日）參觀啟德體育園，行程亦已取消，並在今日下午離港。



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有7位香港球迷於富豪機場酒店外等候球隊，稱今日約12時到達為見。李先生指，昨日花費$2980「睇咗一場水平極低嘅比賽。」，亦指觀先訓練賽似乎比看正賽更好，至少美斯有「拉下筋」。

他們又指，本身預期他上半場不會落場，但至少會「出嚟企下，佢上一站喺沙特都踢咗幾分鐘⋯⋯另一個蘇亞雷斯起碼佢冇事，如果美斯唔上，佢上黎踢多陣，都冇咁多怨言 」惟事與願違。他們又指，如果主辦一早提出兩人不會上場，相信球場都不會有觀眾。

另有一位球迷表示，自己為了美斯特意預約星期六晚球隊下塌酒店，花費2千多元。他形容，「兩層鐵馬，一層保安人員，鎖咗嘅玻璃門⋯⋯」多層保安，又稱酒店大肆宣傳「搞大咗」，自己只是「想見個面姐！」、「你依家係見唔到、掂唔到，你講嘢佢都聽唔到。」對主辦單位安排感不滿。