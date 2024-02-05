美斯無上場｜截至中午12時消委會接38宗投訴　最高一宗涉22,338元

國際邁亞密與港隊表演賽昨日（4日）上演，但一眾球迷最期待的阿根廷球王美斯（Lionel Messi）卻沒有上場，不少球迷失望而回，更形容事件是「世紀大騙局」，要求主辦方退票。



消委會表示，截至中午12時，一共接獲38宗相關的投訴，當中有29宗為本地消費者投訴，9宗為旅客投訴，涉及金額合共$216,964，最高一宗涉及$22,338。消委會敦促主辦單位從速交代事件詳情，並提醒所有門票持有人應保留門票、收據和其他相關憑證，若日後需要追討，亦可以保障自身權益。



▼2月4日 球迷不滿球王美斯無上場要求回水▼



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每宗投訴平均涉款逾5,700多元 最高一宗涉逾2.2萬

以美斯作招徠的國際邁亞密與港隊表演賽，昨日在大球場上演，惟最終美斯無上陣，比賽在一片噓聲下落幕，更有人形容事件是「世紀大騙局」。消委會今回覆查詢時表示，截至今日中午12時，共接獲38宗相關的投訴，當中有29宗為本地消費者投訴，9宗為旅客投訴，涉及金額合共216,964元，每宗個案所涉及的平均金額為5,710元，最高1宗涉及$22,338。

消委會：消費者對個別球員參賽屬合理期望

消委會表示，雖然有關活動於售票時未有列明或保證個別球員必會落場，惟同時未有解釋個別球員可能因傷而未必能夠參賽，加上大部分宣傳品均以個別球員的照片為主，而主辦單位的宣傳刊物更是一直表述球隊將由個別球員領軍，故認為消費者對於該些球員參加表演賽實屬合理期望。

消委會。（資料圖片）

促主辦方交代何時知悉美斯不能出場 有何補償安撫情緒

消委會表示，雖然政府和主辦單位已分別發表聲明，惟知情權是消費者的基本權益，故敦促主辦單位從速交代事件詳情，包括何時得悉相關球員不會出場，以及會否有其他安排或補償去安撫球迷的情緒。消委會亦指，過往不同的大型活動或項目，如果出現任何突發問題，觀眾和「粉絲」都相當包容，但就就今次事件，消委會明白球迷期望一睹球王的風采，退票或退款未必是球迷心中理想的安排。

是否違《商品說明條例》？消委會：交由執法部門研究

由於事件仍在發展中，消委會提醒所有門票持有人應保留門票、收據和其他相關憑證，若日後需要追討亦可以保障自身權益。至於事件是否涉及違反《商品說明條例》，則交由相關執法部門進行研究，而是否存有違約之嫌或基於合約「受挫失效」（frustration） 原則而可作出民事追究或要求退款，消費者亦可諮詢獨立法律意見。