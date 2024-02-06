黎智英案・七｜陳沛敏指黎認為《逃犯條例》會被用作政治檢控

壹傳媒創辦人黎智英涉嫌以其經營的《蘋果日報》，作煽動及勾結外國勢力，《蘋果》社長張劍虹在審訊第22天作供完畢，控方傳召副社長陳沛敏出庭作證。陳除了提及《蘋果》的日常運作外，主控官亦引述多段陳與黎就商討新聞取向處理等的訊息，陳承認會視該些訊息為黎給她的編採指示。



主控提到在2019年3至4月期間，黎就修訂《逃犯條例》所發的訊息，並曾提陳要多報在大陸做生意的危險，並希望嚇怕生意人，以迫令建制派不敢盲從政府。陳承認她會視言為黎的編採指示，她亦有把黎的話轉達政治組同事，她又指黎當時覺得《逃犯》會被用以作政治檢控。



陳沛敏在2021年被捕，後來亦被控違反《港區國安法》的罪名。（資料圖片／李澤彤攝）

聆訊第22天 黎在2014年佔中運動後開始後為國際認識

陳沛敏供稱，她在1996年加入《蘋果日報》，由高級記者一直晉升至副社長。她指黎有鮮明的價值觀，他支持香港發展民主制度，亦尊重自由人權等，但亦關注報章在市場的關注度，故《蘋果》著重新聞的娛樂性，但亦重視可揭發醜聞的大新聞，如高官偷步買車等。

她又指，以傳媒老闆而言，黎屬幾多人識的公眾人物，但至2014年，黎積極參與「佔中」活動，並常常在金鐘出現，同事間亦覺黎在社會運動度上企得前，黎在該場運動後，亦為國際傳媒所認識。

聆訊第23天 黎認為逃犯條例會被用作政治檢控

陳沛敏繼續講及在《蘋果》時的一般編採運作，包括每天要召開的合議，以檢討新聞處理，及定下翌日要刊出的新聞，黎對於特定新聞亦會給予指示，例如在陳方安生2019年3月訪美，以及林榮基赴台的新聞，黎都有直接作指示，她衡量新聞的價值之餘，亦有考慮黎的話。

主控官引述黎2019年3月30日曾發訊息給陳：「今日頭條做得很好，只是沒有說做大陸新聞分分鐘被視為揭露國家機密，和批評中國政府文章會被標籤顛覆國家安全等罪名⋯請繼續做在大陸做生意的香港人面對的危險，嚇壞那些生意佬讓建制派不敢造次。」陳確認有關訊息，並指訊息中的「怕死鬼」是指生意人。主控官又問為何黎會把《逃犯條例》與《基本法》第23條比較，陳指黎認為《逃犯》會被用作「政治檢控」。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022