美斯無上場｜消委會截至今午3時接獲投訴增至401宗　涉逾259萬元

消委會今日（6日）舉行周年總結發布會，當中回應到國際邁阿密與港隊於本月4日在香港大球場進行表演賽，阿根廷球王美斯 (Lionel Messi) 終無上場，該會截至今午3時，共接獲401宗有關投訴。當中有342宗為本地消費者投訴，59宗為旅客投訴，涉及金額合共逾259萬元；平均每宗個案所涉及的金額為6,459元，最高一宗涉及23,839元。消委會亦正在聯繫主辦單位，進一步開會討論如何處理投訴人的訴求。



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最高一宗涉及$23,839 59宗為旅客投訴

消委會主席陳錦榮表示，截至今午3時，共接獲401宗有關「TATLER XFEST：香港隊VS國際邁阿密CF表演賽」的投訴，當中有342宗為本地消費者投訴，59宗為旅客投訴，涉及金額合共2,589,918元，平均每宗個案所涉及的金額為6,459元，最高一宗涉及23,839元。

主辦方未有提有球員因傷患未能出席或構成「誤導性遺漏」

消委會總幹事黃鳳嫺提及「誤導性遺漏」，當球賽有球員因傷患而未能出賽，而主辦方未有提及相關風險或不明朗因素，而消費者誤以為一定會出場而買門票，就會溝成誤導性遺漏。

不過她又指，此事或可辯解，很多時大家觀看大型體育比賽時，球員因傷不能出賽是很多人都會知道的一個風險或情況，所以以主辦單位角度而言，就算沒有提早告知消費者有相關風險，消費者都應有合理理解以及過往的認知。她形容事件「真係唔容易」，尤其當中涉及商品說明條例刑事罪行，門檻都比較高。

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球員因傷不能出賽又是已知風險 黃鳳嫺：真係唔容易處理

不過黃鳳嫺又指，此事或可辯解，很多時大家觀看大型體育比賽時，球員因傷不能出賽是很多人都會知道的一個風險或情況，所以以主辦單位角度而言，主辦就算沒有提早告知消費者有相關風險，消費者都應有合理理解以及過往的認知。她形容事件「真係唔容易」，尤其當中涉及商品說明條例刑事罪行，門檻都比較高。

▼2月4日 國際邁亞密對香港隊表演賽▼



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另外，黃鳳嫺提到，消費者參與大型表演時，「期望唔係想告你」，而是有一些失望的情況令其「真係見唔到、一睹偶像風采」，因此期望有一些補償可以安撫他們的情緒。

消委會將會整合不同個案，確認不同消費者的訴求，同時呼籲消費者若期望處理效率更高，上傳投訴個案時應同事提交交易相關紀錄方便處理。消委會亦正在聯繫主辦單位，進一步開會討論如何處理相關訴求。