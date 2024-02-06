食環署新方法記錄鼠蹤　今年起推無鼠百分比　結合AI分析更準確

食環署今日（6日）公布推出記錄鼠蹤的新方法「無鼠百分比」，取代現時的鼠患參考指數，預計未來半年可在全港各區實施，新方法是利用熱能探測攝錄機，結合人工智能技術分析熱能影像，了解各區鼠患。食環署稱，新方法更精準記錄鼠隻活動情況，不過當局稱暫未為「無鼠百分比」訂立合格指標。



鼠患參考指數敏感度較低

食環署公布今年起推出「無鼠百分比」，取代現時的鼠患參考指數。食環署防治蟲鼠主任主管李明偉解釋，舊方法已沿用二十多年，調查方法有不少局限，包括只反映鼠患分怖情況及廣泛程度，但未能反映其嚴重程度、敏感度較低等。

他續指，隨著今年全面引入熱能探測攝錄機，配以人工智能技術監察鼠蹤，食環署認為能取代傳統以誘餌普查方法，偵測鼠隻活動情況，故會用此計算「無鼠百分比」以評估各區的鼠患情況。

三日內共攝1080張攝像紀錄

食環署統計師張麗嫻解釋，新的方法同樣是半年一次，考慮到老鼠的生活習性，調查會維持三日，從晚上七時至早上七時，每兩分鐘拍攝一次的熱能影像，共拍攝約1080張攝像。她續指，其後署方會透過人工智能技術分析熱能影像，分辨老鼠的存在，計算「無鼠百分比」，即以拍得沒有鼠隻出沒的熱成像，佔熱成像影像拍攝總數目的百分比作計算。

她續指，首階段調查在食環署提供防治蟲鼠服務的200至300個公眾地方，選取其中100個位置安裝熱能探測攝錄機。該調查同樣為半年一次，每次位置會因應食環署捕獲老鼠的數目、收集鼠屍體數目及投訴數字等而作調整。

被問到如果鼠隻重複出現會否影響「無鼠百分比」從而高估部分地區的鼠患情況，張麗嫻解釋，其比率是希望了解該區鼠隻對人類的滋擾有多少，故即使是同一隻老鼠，如不斷出入，亦對市民做成嚴重困擾。她續解釋，食環署之所以不用拍攝到的鼠隻作計算，正是憂慮重覆出現會誇大當區鼠患情況，故選擇現行的統計方法。

學者：新方法覆蓋面更廣泛

香港大學公共衛生學院副教授林讚育補充，新的方法可以有更精準記錄鼠隻活動情況及數量，加上對比起過往的整區總數，新方法的覆蓋面更廣泛。

食環署上月起已在中西區、灣仔及東區試行，預料最快下月有數據，半年內會於全港實行。食環署高級總監（潔淨及防治蟲鼠）吳國倫表示，暫未為「無鼠百分比」訂立合格指標，該數據主要希望給大眾參考以採取針對性的滅鼠措施。

他續指，相關攝像鏡頭會安裝在一支兩米長的柱上，加上食環署會留意周遭環境因素，以確保能夠攝錄，故不擔心因被遮擋鏡頭而影響數據。李明偉補充，安裝、放置及拆卸鏡頭為期約一星期，明白部分位置或會影響市民出入，希望市民體諒。