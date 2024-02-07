美斯香港風波｜麥美娟稱可向區議員求助幫追討　望為市民討回公道

國際邁阿密與港隊表演賽球王美斯 (Lionel Messi) 沒有上場風波，消委會截至今日（7日）上午11時，共接獲629宗投訴，呼籲球迷保留票尾及一切交易記錄，以便跟進個案。民政及青年事務局局長麥美娟今日出席大埔關愛隊新春長者關愛活動後就美斯缺賽事件回應，表示區議員如收到求助會幫助市民處理追討，希望為市民討回公道。



麥美娟今席大埔關愛隊新春長者關愛活動後回應記者提問，被問及區議員或關愛隊是否收到求助及幫忙跟進向主辦方追討門票費用時，她表示區議員其中一項職能是處理市民投訴及作出轉介，所以就美斯球賽事件如有市民如想追討，可向區議員求助，相信區議員會按處理其他求助個案的程序一樣，協助市民處理，希望為市民討回公道。

23條立法方面，麥美娟指過去兩日律政司副司長及保安局局長為區議員及關愛隊主要成員進行導讀，以了解23條立法諮詢文件內容，並鼓勵市民向區議員及關愛隊提出意見。她又指，在兩場講解會中，有區議員收集地區市民聲音，表示認為要盡快立法，配合國安法「做全套」。

▼2月4日 國際邁亞密對香港隊表演賽▼

