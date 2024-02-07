今日必看8分鐘｜美斯日本後備上陣｜荃灣劏房火牆身現黑手印

官方微博稱腹股溝有傷 美斯終「驚喜」上陣 全場起哄

美斯（Lionel Messi）及國際邁亞密繼續季前巡迴之旅，他們在周一下午離開香港，當晚抵達日本的東京，準備2月7日晚7時（香港時間晚上6時）對神戶勝利船的友賽。美斯在2月6日中午出席記者會，回應傷勢及缺席香港表演賽的感受，但他表示仍未知能否復出對勝利船。他在2月6日完成整課操練，之後出席歡迎派對。2月7日晚上對勝利船的友賽，美斯先列後備，蘇亞雷斯、艾巴和布斯基斯均正選出場，至於盛傳會上陣的恩尼斯達只當嘉賓沒有上陣。上半場24分鐘布斯基斯傷出，下半場60分鐘，美斯在球迷千呼萬喚中，終於後備出場。

荃灣劏房火｜火場嚴重熏黑 牆身現黑手印 消防：起火原因有可疑

荃灣沙咀道德仁唐樓今日（7日）凌晨發生火警，6人送院治理，當中送院時昏迷的女傷者，目前情況危殆。警方重案組、機電署及消防處，今早陸續到場，初步相信起火位置是昏迷男子的住所，他做裝修，入住超過10年。由於沒有自然起火原因，消防認為火警起因有可疑，交由警方繼續跟進調查。

迪士尼室內過山車停駛 賓客登車時間過長所致 12人被困無受傷

香港迪士尼樂園明日世界園區內的「星戰極速穿梭」設施，今日（7日）下午停駛，12名旅客被困，全部人無受傷，全部已獲救。截至下午4時40分，現埸所見消防人員及警方已離開現場，據了解消防攀爬拯救隊曾經到場。香港迪士尼就事件表示致歉，指今日下午約3時，有賓客登車時間過長，導致列車未能按時開出，為安全起見而觸發設施控制系統，設施因而暫停。迪士尼又指，已即時暫停設施運作，進行全面檢查，待檢查完成後才重新開放。

求心｜48歲O+型血好爸爸 確診缺血性心肌病 僅餘20%心臟功能

瑪麗醫院今日（7日）指，一名48歲O+型血男病人需緊急換心。病人郭浩榮去年12月因氣促及胸痛到屯門醫院急症室求診並入院，確診缺血性心肌病，需使用左右心室輔助裝置代替心臟功能，醫生評估其心臟功能非常弱，現僅餘20%，並指心臟移植是唯一根治方法，他目前排在心臟移植輪候名單首位。院方及家屬呼籲善人心，捐出O型血的屍心，以延伸病人生命。病人的血型是O+，身高1.68米，重57公斤，可接受身高相若的O型血人士捐出屍心。

斑鳩闖入長沙灣「西九龍薈」商場 停留6日唔願走 消防爬梯救雀

今日（7日）早上10時14分，長沙灣荔枝角道873號「一號．西九龍」基座商場「西九龍薈」，有幼稚園職員發現一隻斑鳩停留在商場內近6日，曾向漁護署求助，今日再向消防及愛護動物協會報案。消防員到場後拆去部分燈槽及爬上鋼梯成功救雀，稍後將經愛協送到嘉道理農場照料。

新義安兩小頭目「爭女」 釀兩宗斬人血案 警拘10名涉案男子

上周四（1日）及周六（3日），筲箕灣及佐敦分別發生兩宗傷人血案，共3人受傷，警方調查後指兩宗案有關連，連日來拘捕共10名涉案男子。消息指，是新義安兩小頭目「盧賢」及「細孖」疑因爭女爆發衝突，當中有涉案人士曾離港「避風頭」，惟回港時於機場落網。

李家超到林村許願樹拋寶碟 祝香港龍騰新程 出席長者盤菜宴

大埔關愛隊今早（7日）舉行新春長者關愛活動，特首李家超出席林村的盆菜宴，與長者用膳和聯天，其後花一百元購買許願寶碟，寫下「香港龍騰新程，市民身體健康」的祝願，將寶碟拋擲到許願樹上。他表示，政府主要官員會於新歲前到18區家訪，又會聯同關愛隊向街坊派送福袋。

載客的士公路逆線行駛！連遇2車險對撞 司機急煞：直頭無人之境

作為接載市民的專業司機更應注意駕駛安全！日前1段「的士逆線行駛」的影片在網上廣傳，1輛紅色的士接載着乘客，於公路上逆線而行，與另1輛汽車迎面相遇，所幸汽車及時煞停才沒有撞上。之後的士扭軚轉到另一條行車線繼續逆線行駛，結果又遇上1輛大貨車，幸對方司機及時作出反應才沒有發生意外。大批網民留言直罵「好X危險」，亦有人建議舉報的士司機，表示「呢啲『道路炸彈』一個都不能放過」。