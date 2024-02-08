美斯香港無上場｜消委會投訴破千宗　涉款近700萬　最高涉約8.3萬

撰文：陶嘉心
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國際邁阿密與港隊表演賽球王美斯 （Lionel Messi） 沒有上場風波，消委會截至今日（8日）中午12時，接獲1,004宗有關投訴，當中有816宗為本地消費者投訴，188宗為旅客投訴，涉及金額合共6,932,032元，平均每宗個案所涉及金額為6,904元，最高一宗涉及82,960元。

因應美斯無上場風波觸發的投訴，消委會總幹事黃鳳嫺周三（7日）表示仍然未有收到主辦方Tatler Asia回覆，消委會正整合投訴數字並聯絡投訴人提供資料，並再次呼籲球迷保留票尾及一切交易記錄，以便跟進個案。

1,004宗投訴有188宗涉及旅客投訴

消委會今指，截至今午12時，接獲1,004宗有關投訴，當中有816宗為本地消費者投訴，188宗為旅客投訴，涉及金額合共6,932,032元，平均每宗個案所涉及金額為6,904元，最高一宗涉及82,960元。

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▼2月4日　國際邁亞密對香港隊表演賽▼

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美斯（Lionel Messi）
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