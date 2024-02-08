林卓廷披露游乃強受查罪成　官指資料不涉控罪範疇　裁上訴得直

前立法會議員林卓廷涉在3個記者會上，披露721當晚帶隊進入南邊圍村調查的警司游乃強被廉署調查，被裁定3項披露受查人身份罪成遭判囚。林早前不服定罪提上訴，指事件有「自己人查自己人」之嫌，關乎到公眾利益，故其披露游被查一事，符合條例下的合理辯解，應予脫罪。暫委法官游德康今（8日）頒下判辭，裁定林上訴得直，兼獲原審及上訴訟費。



法官認為，在作出披露時，無論直接或間接事實，都沒有披露游乃強是「公職人員行為為失當罪」中，第II部所訂罪下受查人的身，他只披露游正受廉署調查，認為林所披露的，不涉控罪「公職」罪中所覆蓋範圍，故裁定林上訴得直。



至於林聲稱為公眾利益的辯解，法官卻認為林的信念並不合理，未有接納他這個論點。



林卓廷被控於2019年12月30日、2020年1月21日及7月16日，明知或懷疑正有調查涉及《防止賄賂條例》的罪行正在進行，而向公眾披露受查人游乃強之身份。他被裁定罪成，遭判囚4個月。

林想當局正視問題關乎公眾利益

林的代表大律師沈士文指，游當時因721事件被廉署調查，事後又獲警方委派調查721事件，林認為當中涉及「自己人查自己人」之嫌，此事關乎到公眾利益，若當局不正視問題「係咪會出現821、921？」。故林當時披露游被查一事，符合條例下的合理辯解，應予脫罪。

控方反駁指林並無必要作出披露

律政司高級助理刑事檢控專員陳淑文則指，林在記者會上已明確表達警方「自己人查自己人」，已能達到他希望警方收回成命的目的，林亦同時作出一連串行動，包括去信警方、入稟法院等，進一步披露游正受廉署調查根本不必要，亦與公眾利益無關。

案件編號：HCMA34/2023