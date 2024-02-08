黃大仙下邨「圍欄陣」防小販　區議員：支持特色小食但要平衡秩序

撰文：李宇婷 歐陽德浩
出版：更新：

網上有相片流傳，黃大仙下邨行人路口放滿「圍欄陣」，鐵欄掛上「屋邨範圍內，嚴禁非法擺賣」的橫額，疑似提前阻止小販於農曆新年期間擺檔。《香港01》今日（8日）直擊，發現確實擺了「圍欄陣」，有路過的街坊對於「圍欄陣」感到好奇，拍照留念。

+7

「圍欄陣」由約70個圍欄組成，市民出入港鐵站或黃大仙中心南館都少不免經過該處，人流非常多。旁邊的黃大仙下邨二區張貼着「屋邨範團　嚴禁擺賣　請勿光顧無牌小飯」的標語。

有街坊說不常見有熟食小販，但就對「圍欄陣」感到好奇，於是拍照留念。亦有路過的街坊被「圍欄陣」吸引，回頭看了兩眼。

工聯會黃大仙東區議員譚美普接受《香港01》查詢時表示，農曆新年期間有特色小食街坊都會支持，因為較多元化，相信有助刺激本地消費，但亦需要平衡秩序。至於設置「圍欄陣」的原因，她說需要向房屋署查詢。

黃大仙中心南館港鐵站出口對開路面，放置了大量圍欄。（李宇婷攝）

保育界︰只可州官市集，不許百姓擺檔

保育人士袁智仁今日在社交平台發表貼文，相片顯示黃大仙下邨行人路口放滿「圍欄陣」，鐵欄掛上「屋邨範圍內，嚴禁非法擺賣」的橫額。他表示過往農曆新年，黃大仙下邨有20多檔特色美食，包括糯米飯、燒賣、豬紅豬腸，甚至平日少見的冷糕，成為社區的一道景色。

袁智仁又指，官方積極舉辦市集活動、邀請嘉賓等，均花上不少資源，反而農曆新年的熟食小販，毋須佔用官方資源，只需要細小的空間，便能為社區帶來歡樂。他並形容「民間的風景不再」，批評當局「只可州官市集，不許百姓擺檔。」

香港夜市｜旺角女人街檔販反應淡：以前有小販先有街頭特色食環署小販管理隊配備隨身攝錄機　工會料增警惕作用減執法衝突食環小販事務隊明起陸續用隨身攝錄機　不具調查價值影片將存31日食環署八名首席小販管理主任涉優待36名應徵者　遭廉署落案起訴
黃大仙
新春小販
農曆新年