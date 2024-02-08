今日必看8分鐘｜美斯球迷怒剪波衫｜廣華呼吸機喉鬆脫醫護未發現

廣華醫院呼吸喉管鬆脫 醫護聽不到警報 病人情況危殆

廣華醫院發生嚴重醫療事故，事發於本周一（5日）一名51歲本身情況危殆的肺結核病人，在隔離病房留醫期間呼吸機喉管突然鬆脫，呼吸機當時有發出警報，但隔離病房有兩層門，醫護未有聽到警號，醫護相隔50分鐘再進入病房時始發事件。

美斯無出場｜鄧家彪限時Tatler一周內回水 否則組織苦主入稟索償

阿根廷「球王」美斯(Lionel Messi) 領軍的國際邁亞密CF（Inter Miami CF），周日（4日）與港隊進行表演賽，惟美斯全程「齋坐」，引發球迷不滿要求「回水」。工聯會立法會議員鄧家彪今日（8日）稱收到數十宗求助，並已向主辦機構TatlerAsia發掛號信要求七日內向球迷「回水」，否則會協助苦主入稟索償。

美斯香港｜「退錢哥」感背叛剪波衫不再為他花分毫：點解傷害我哋

阿根廷球王美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）周日（4日）在國際邁亞密香港表演賽齋坐，三日後的昨晚（7日）在日本上陣又扭又射。周日離開大球場時怒叫國際邁亞密班主碧咸回水的林先生在小紅書平台稱喜愛美斯逾十年，得知美斯在日本表演賽中上陣後認為遭受到背叛，如「畀識咗好多年嘅朋友背後插一刀咁痛苦」，在片中剪爛10多年來購買的美斯球衣，發誓此生不再關注他及為他花一分一毫：「點解美斯你要咁傷害我哋？」

尖沙咀重慶大廈屈臣氏起火 貨架燈箱燒至熏黑 30人自行疏散

今日（8日）早上9時01分，尖沙咀彌敦道36-44號重慶大廈二樓商場一間屈臣氏發生火警，消防接報到場，於7分鐘後將火救熄。事件中無人受傷，30人自行疏散。現場可見，屈臣氏內部分燈箱被燒至熏黑，一些貨物亦都遭殃，初步懷疑燈箱短路引致火警冒煙。警方及消防在現場調查，屈臣氏亦如常營業。

荃灣夾公仔舖遭賊人伸手入機撩走20隻公仔 損失約1000元

今日（8日）凌晨5時許，荃灣荃興徑31號一間24小時營業的夾公仔機舖發生盜竊案。26歲負責人今日凌晨返回店舖時，發現其中3部夾公仔機機門有被破壞痕跡，約20隻公仔不翼而飛，價值約1000元。他遂翻查閉路電視，發現一名賊人於昨日（7日）下午3時許曾伸手入夾公仔機門偷公仔，於是報警求助。警方接報到場調查，暫時未有人被捕，正追緝一名年約20多歲涉案男子，案件列作「盜竊」案處理。

荃灣警截查可疑男 檢獲$1.2萬毒品 23歲男被捕黑褸遮臉

荃灣發生販毒案。今日（8日）凌晨2時許，新界南總區衝鋒隊巡經河背街和眾安街交界時，見到一名男子形跡可疑，於是上前截查，檢獲少量懷疑冰毒和可卡因，當場拘捕男子調查，同時搜查其泊在附近的黑色七人車，被捕男子在警車上用黑褸遮掩容貌。據了解，警犬一度奉召到場協助搜索。

粉嶺圍命案｜31歲男子機場入境時就逮 被捕人數增至5人

22歲內地碩士生，去年12月被發現陳屍粉嶺圍村內空地，全身凍僵發紫，疑曾被人注射毒品。警方稱，昨日（7日）在機場再拘捕一名涉案男子，令案件至今拘捕的人數增至5人。

23條立法｜曾稱揭南丫海難機密未必豁免 林定國澄清：唔係好例子

基本法23條立法建議訂立竊取國家秘密罪，曾經表示披露南丫海難機密資料未必獲豁免的律政司司長林定國澄清，「嗰個唔係一個好好嘅例子」，認為首先要定義事件是否涉及國家安全，以及是否別無他法披露真相。至於2003年23條立法加入的抗辯理由今次會否一定包涵在條文，林定國說宗旨是盡量具體，「唔好話一定、唔一定先」，豁免情況可能要達到「死人冧樓」級數。

龍年｜細數會游的龍 水族店指雷龍興起多人問 龍吐珠為何式微？

相傳鯉躍龍門便能化龍，但原來有些魚不須躍過龍門便已是「龍」。水族店負責人黃浩宏（Howard）表示，近年興起飼養名為「雷龍」的魚類，牠的上下帆較大，動作敏捷，尤如一條中國龍在水中飛行，因而名為「雷龍」，其身價視乎與「龍」有多相似，最高可達兩萬元以上。他稱臨近龍年，不少顧客為博好意頭紛紛致電想買雷龍，生意增三成。

西客！拎外賣唔肯掂手挽 下秒GG了 1句咁罵外賣仔超衰惹公憤

外賣食品跌在鐵閘外，湯汁漏了一地，是誰的錯？有外賣員早前在網上發文發相，大呻送外賣遇到西客，指對方似是怕他的手「有毒咁」，雖然他已弄好個膠袋的手抽位讓對方挽着，但對方「死都唔拎」，反而去拿袋角，結果被熱湯燙到縮手，整袋外賣跌在地上，湯汁爆出漏了一地。該名客戶在樓主臨走時還暗罵他「正一社會底層，送個外賣都送唔掂」，令樓主十分難受。