美斯香港｜消委會投訴涉款最多逾8萬　黃鳳嫺：Tatler很努力解決

國際邁阿密（Inter Miami CF）與港隊於香港大球場進行表演賽，惟美斯（Lionel Messi）沒出場，惹來現場球迷炮轟兼要求「回水」。截至昨日（8日）下午5時，消費者委員會共接獲1,178宗相關投訴，最高一宗投訴涉額達82,960元。消委會總幹事黃鳳嫺在電台節目上表示，與主辦單位Tatler Asia調停的過程可感覺其態度開放，認為對方很努力尋求解決方案。



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截至昨日（8日）下午5時，消費者委員會共接獲1,178宗有關「TATLER XFEST：香港隊VS國際邁阿密CF表演賽」的投訴，當中有944宗為本地消費者投訴，234宗為旅客投訴，涉及金額逾814萬元，平均每宗個案所涉及的金額為6,913元，最高一宗涉款82,960元。

消委會認為Tatler態度開放

消委會總幹事黃鳳嫺今日（9日）在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，是次接獲的投訴中，消費者的訴求各有不同，當中包括要求退款、部分退款、要求合理解釋或公開道歉等。

她表示，與主辦單位Tatler Asia調停的過程，可感覺其態度開放，認為對方希望想辦法、很努力尋求解決方案，「無一個單位會想搵一個活動返嚟，想牽連起一個咁大嘅風波。」

消委會曾建議將門票收益捐出

她提到，整件事涉的其實不只是幾千宗的投訴人士，而是要面對所有入場人士及公眾，故主辦方需作很多盤算。消委會將會於之後的調停會面中，代表消費者發聲及提出不同建議，包括提出消費者曾建議主辦單位將門票收益捐予慈善團體，或補辦類似活動、派禮包等，以求達成最好的共識。

黃鳳嫺又表示，明白大家「都唔想等太耐……都好希望可以畀到答案投訴人。」期望可以盡快處理風波，「畀少少時間我哋。」