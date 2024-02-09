入境主住涉偷拍女鄰居　被告稱非暗中拍攝：無拉低窗簾凸支鏡出嚟

入境主任涉在西半山住所偷拍女鄰居裸露及吊帶背心睡衣照，被控窺淫罪等3罪，案件今(9日)在東區法院續審。被告出庭自辯，承認曾拍攝和上載涉案相片，但強調非「暗中」偷拍，並稱他拍攝時：「唔係拉低窗簾，挖個窿」，亦「唔係飛虎隊咁，搵塊布笠住個頭」，更指照片可見其住所燈光，可見他絕非「暗中」拍攝。裁判官把案件押後至3月8日裁決。



被告唐嘉麒，37歲。他被控 1 項窺淫罪和 2 項發布偷拍影像罪，窺淫罪指被告於 2021 年10月22日，在香港半山區西摩道一住宅某室，偷拍X 的私密部位，及於同月14 日及22日，在港未得X同意下發布X 的影像。

控方指，被告分別於Telegram「中西區瘋狂群」群組和社交平台VKontakte，分別發布3和4張X的相片。

被告唐嘉麒自辯時強調並無暗中拍攝事主，亦沒有凸支鏡出嚟。(朱棨新攝)

愛玩War Game有夜視鏡

被告自辯時稱，喜歡玩War Game，亦收集光學儀器，如夜視鏡，涉案的望遠鏡便是配上氣槍使用。

他續透露，現已遭停職，案發時期會在家工作，看到鄰近大廈有一單位有一名沒有穿衣服的女士。他承認拍攝涉案相片，並把相片上載至Telegram「中西區瘋狂群」群組和社交平台VKontakte。

為向俄羅斯朋友證明見女士沒穿衣拍照

他解釋上載至VKontakte的原因，因當時用此應用程式和俄羅斯朋友聊天，見到該女士沒有穿衣服，遂告知朋友，但朋友不相信此事，他遂把相片傳送予對方，以支持其說法。至於上載至Telegram的群組，他則解釋是「貪玩」。

強調拍照時無凸支鏡出嚟

被告在控方盤問時承認，出於好奇同「八卦」才拍照，否認控方所指是抱著偷窺的心態。他不同意是暗中拍攝，相片也非經窺淫行為所得，又稱：「唔係拉低窗簾，挖個窿…..」亦非用被子或War game物品隱藏，然後「凸支鏡出嚟」拍攝。

在住所開燈拍非暗中

被告繼而解釋，「暗中」的重要元素是「暗」，有部份相片顯示被告住所的燈光。他拍攝可關燈，不讓他人得知，強調自己拍攝時：「唔係飛虎隊咁，搵塊布笠住個頭。」

前妻稱曾見鄰近大廈有住客

此外，被告的陳姓前妻以辯方證人身份作供，指居於西半山單位時，曾看到鄰近大廈的住客有時展露背部，有時則在更衣。她在控方盤問時指，當時不知道被告拍攝。

被告行為無禮但屬邊緣類別

辯方陳詞指，以本港「非禮勿視」的社會文化，被告拍攝行為屬無禮，在網上發布亦屬厭惡的行為。惟沒有證據指被告暗中拍攝，強調本屬屬「邊緣」類別，被告沒有干預窺淫罪，因此應裁定兩罪發布罪名不成立。

案件編號：ESCC1125/2023