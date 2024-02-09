頭炷香黃大仙祠｜「小龍女」黃夏蕙與善信子時上香　廟內人煙鼎盛

上頭炷香祈願來年順遂安康，不少善信在年三十晚（9日）到黃大仙祠參拜及上頭炷香，廟外入夜後愈來愈多人。踏入龍年前，有「頭炷香KOL」之稱藝人黃夏蕙以一身「小龍女」等待子時上頭炷香。踏入子時（晚上11時），龍年來臨，一眾善信誠心上香，廟內香火鼎盛，人氣沸騰，黃夏蕙亦是首批上香善信，她下午時稱希望世界和平，上頭炷香後會親身往維園年宵「幫下夜市」。



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黃大仙祠晚上9時開放善信進入祠內，現場也越來越多善信到場排隊，更有市民打扮成動漫《龍珠》中的「孫悟空」到場。資深藝人黃夏蕙多年風雨不改現身，今年以「小龍女」打扮到場的她在子時（晚上11時）成功上頭炷香，較早前她指心願是「世界和平，人人有屋住、有飯食、身體健康。」

至於廟外，準備進入黃大仙祠的吳小姐，對人生首次上頭炷香感到非常興奮，希望可祈求身體健康及事事順利。她打算上香後回家睡覺，下周二將到伴侶的家鄉潮汕拜年，品嚐正宗潮汕牛肉邊爐及生醃蟹。

吳小姐又指，去年新春期間曾到車公廟上香，惟當時人頭湧湧，衣服被香火燒焦，至今仍念念不忘，因此今日寧願凍冰冰，亦要穿上較輕便的衣着。「俾人燒燶咗件衫，好心痛。」

黃大仙祠愈夜愈人多，準備入廟上頭炷香的吳小姐稱，對人生首次上頭炷香感到非常興奮，希望可祈求身體健康及事事順利。（歐陽德浩攝）

黃夏蕙今午一身小龍女打扮到黃大仙祠等上龍年頭炷香。（何瑞芬攝）

黃大仙祠今午4時半一度關閉後，至晚上9時再開放讓善信等候子時上「頭炷香」，祈求新一年風調雨順、家宅平安，下午4時左右，現場已有約10名善信在外排隊。

過去數年均排頭位的關先生本身從事飲食業，今日中午12時已到場霸頭位，指已連續20多年要頭炷香，認為是一種習俗傳承，「我會覺得好希望二十、三十年或五十、六十年後，一輩輩仲做緊頭炷香，你睇夏蕙BB成90幾歲都仲有心有力，都係做緊呢樣嘢（傳承）。」

即睇黃夏蕙小龍女造型：



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▼黃夏蕙上頭炷香打扮逐年睇▼



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