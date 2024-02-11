多圖．農曆新年煙花匯演23分鐘滿是歡呼聲　料40萬人維港兩岸觀賞

農曆新年煙花匯演停辦4年後，終在今晚（11日）大年初二晚上8時，再於維多利亞港上映，《香港01》多角度現場直播。警方早前預計，今晚在維港兩岸會有約40萬人觀看，與除夕煙花倒數當晚相若。



大批市民及旅客到維港兩岸欣賞匯演，下午3時尖沙咀海旁已出現人潮，有攝影愛好者早上8時就到場「霸位」，指今日萬里無雲，期望能拍出好作品。有深圳旅客特意到港觀看煙花表演，更是他人生第一次，所以十分期待。來港演出新春花車巡遊的日本舞團Avantgardey，今晚也會到場看煙花匯演。



▼2月11日 農曆新年煙花匯演▼



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農曆新年煙花匯演年初二晚8時上演，在7時半尖沙咀文化中心外已水洩不通。（蘇煒然攝）

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發放23888枚煙花 歷時23分鐘

農曆新年煙花匯演由文化體育及旅遊局統籌，並由香港各界慶典委員會贊助。今次煙花匯演主題為「龍年百業旺，盛世中華強」，歷時23分鐘，共發放23,888枚煙花，活動整體預算約為港幣1,300萬元。

煙花匯演由3艘躉船發放，距離會稍為拉闊，比國慶時的175米拉闊至250米，而維港兩岸屆時亦同樣有設置臨時匯演音樂系統。

▼1月26日 康文署公布2024年農曆新年煙花匯演八幕煙花效果圖▼



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▼2月11日 市民遊客湧尖沙咀海旁等看煙花▼



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煙花匯演分8幕 「特大錦冠」煙花最後30秒密集式發放

第—幕為「龍騰虎躍」，以一片響亮的鑼鼓聲為煙花匯演展開序幕，高空中帶出「閃電雷鳴」，「銀波大雷」像雲中龍騰虎躍氣勢磅礴。

第二幕則為「八星報喜賀賀喜」，空中放出「金色8宇」及「紅色8字變爆裂」的造型禮花彈，寓意廣大市民財源滾滾，更有嶄新的「五彩乾坤球」呈現夜空。

第三幕為「繁花似錦江南美」，「魔法牡丹變時雨銀星尾」造型煙花在空中閃耀，宛如夜空繁花盛開，祝願各位一路生花，華麗前行。

第四幕為「家在香港」，主打紫氣東來，「金變菊變彩帶綠芯」以及「藍向日葵帶藍閃芯」造型煙花閃耀夜空，象徵著香港是一個多元文化交融的社會。

第五幕為「未來我來」，「銀椰帶彩千輪星彩色小花」及「彩色千輪紅牡丹 」造型煙花大放異彩，寓意前路充滿希望。

▼2019年 豬年煙花匯演▼



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第六幕則為「我鍾意」，「笑臉」及「雙紅心」造型煙花，提醒大家新的一年學會在繁忙生活中放慢步伐。

第七幕為 「 You Raise Me Up」，「銀線瀑布」以及「綠閃瀑布」造型煙花，猶如長輩親人朋友無限的包容和愛，隨後緊接著「橙閃」、「銀閃」以及「千輪彩特閃」造型煙花，寓意愛的光芒會繼續照亮人生更多可能。

最後一幕為第八幕「豐收鑼鼓」，夜空中綻放出 「金元寶」及「千輪金雨」造型煙花，蘊釀著源源不斷的旺財喜氣，而最後，澎湃的「特大錦冠」造型煙花在最後30秒密集式發放，將熱烈且高昂的氣氛推至最高點。

▼1月1日元旦凌晨 市民添馬公園觀看煙花倒數匯演▼



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▼1月1日元旦凌晨 尖沙咀市民觀看煙花倒數匯演嘩嘩聲▼

