農曆新年煙花匯演．交通消息｜港鐵尖沙咀站尖東站10個出入口關閉

今日（11日）是大年初二，農曆新年煙花匯演今晚8時將在維港上空舉行。不少人已率先到維港兩岸霸位等看煙花。警方在下午5時表示，附近公眾停車場已接近爆滿，呼籲公眾人士使用公共交通工具前往觀賞煙花匯演。



羅湖口岸今晚開通至年初三（12日）凌晨2時，運輸署提醒，今晚只有東鐵綫金鐘站往來羅湖及金鐘站延長服務，其他港鐵綫及接駁的公共運輸服務將維持原有的服務時間，而往羅湖站的尾班車會在凌晨0時56分於金鐘站開出。



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▼1月26日 康文署公布2024年農曆新年煙花匯演八幕煙花效果圖▼



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【17:51】警方表示，為配合人潮管制措施，以下車站出入口暫時關閉，乘客請使用其他出入口。

尖沙咀站：H, R

尖東站：J, L1, L3, L4, L5, L6, N3, P3

就車站出入口的最新安排，警方提醒可留意港鐵MTR Mobile-Traffic News公佈的最新資訊。

【17:00】警方指尖沙咀附近的公眾停車場已接近爆滿，呼籲公眾人士使用公共交通工具前往觀賞煙花匯演。

▼1月1日元旦凌晨 市民添馬公園觀看煙花倒數匯演▼



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因應農曆新年煙花匯演今晚8時將在維港上空舉行，警方表示，維港兩岸的多個地點將從下午5時半開始進行分階段封路，並提到彌敦道、天星碼頭、文化中心及星光大道一帶將會有大量人群聚集，建議市民可以考慮到西九龍文化區、漆咸道南及尖東海濱一帶觀賞。

▼1月1日元旦凌晨 尖沙咀市民觀看煙花倒數匯演嘩嘩聲▼

