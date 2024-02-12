初三賽馬｜市民先拜車公再入馬場行大運　首場買全餐必贏攞意頭

一年一度新春賀歲馬日今日（12日）年初三在沙田馬場開鑼，首場賽場準時12時30分開始，看台觀眾隨即歡呼，隨著馬群跑近終點，歡呼聲更為熱烈。有市民手持風車入場，笑稱今早先去車公廟、再來馬場，旨在行大運，又說首場賽場已買「全餐」，不論賽果如果也會贏，最重要「攞個意頭」。



新春賀歲馬日共11場賽事，首場於中午12時30分進行。中午12時許，已有大批馬迷在看台等候賽場進行。

首場賽場準時開始，看台觀眾隨即歡呼，隨著馬群跑近終點，歡呼聲更為熱烈。

拿著風車在看台觀看賽場的何先生指，今早先跟媽媽去車公廟、再來馬場行大運，他覺得現場氣氛不錯，希望今日會贏馬，贏多少也無拘。

何先生的媽媽表示，過去多年的初三都是會先到車公廟、再入馬場，旨在行大運。她又說，首場已買「全餐（14隻出賽馬群全買獨贏）」，笑言不論賽果也會贏，最重要「攞個意頭。」

陳先生及太太與兩位中學同學趁年初三結伴同遊馬場，陳先生笑言今日來馬場全因：「初三、好日、好天氣。」他又說，已買頭場大熱4號，相信第一場由大熱贏出，問到預計今日贏多少，他跟同學都說無特定要求，但求有贏即可。

新春賀歲馬日共11場賽場，頭場賽事將於12時30分舉行，賀年盃則為第八場，將於下午4時05分舉行。

是日賽馬日亦動用三T儲備，將三T多寶推高至1,100萬元，估計以10元一注獨中三T正獎的彩金可高達1,800萬元，而四重彩及四連環合併彩池亦會加入200萬元多寶儲備，於第7場及第11場賽事各注入100萬元多寶。