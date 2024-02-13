龍年｜港珠澳大橋旅客初四仍絡繹不絕　入境客逼爆往市區巴士站

港珠澳大橋口岸昨日（12日）上午出境繁忙，是日（13日）大年初四早上，記者所見出境人流不多，大致有序。入境人流則明顯較多，時至中午在口岸外的巴士站有部分路線，包括前往尖沙咀的A21、A25均大排長線，目測甚至需要排上一小時以上才能上車，仍無礙這批旅客在太陽底下等車。



有重慶旅客就表示，與家人在新年期間到過深圳、珠海遊玩，今天短暫留港一天；也有數度來港的珠海旅客稱，今天才有假期來港，預料只會來港購物、四處閒遊，並沒有心儀目的地。



▼2月13日早上 港珠澳大橋口岸▼



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內地旅客深珠港澳四天遊

來自重慶、一家四口來港的張小姐指，自己與家人從年初一起，已分別到深圳、珠海旅遊，預計今次來港遊玩一天，翌日再到澳門。

首度來港的她就指，事前有在「小紅書」、「抖音」上查看「香港攻略」，預計會先到尖沙咀用膳、再到附近購物，並到維港「打卡」；最後再搭天星小輪到港島摩天輪；明天再到澳門。

她續表示，一家四口入境時有做功課，已知道香港消費水平較高；惟沒有意識到香港多以現金交易，故只在關口提款了500元，剩下都打算透過電子支付方式解決。

沒料香港多用現金交易

雖然行程滿滿又有所準備，但巴士站的人龍卻令她始料未及。張小姐稱，原來打算搭A21前往尖沙咀，但排隊的人龍已經排至好幾個巴士站牌外，終令她與家人轉排另一條A25巴士線。

珠海旅客逗留兩天

數度來港的珠海旅客劉先生和謝小姐就透露，日前從外省回到珠海探親，趁着假期空檔來港旅遊，預計會在兩天後返回內地。

排隊等候A25的二人表示，今次來港沒有特別目的，只打算「四處走走」，有心儀貨品才會購買；所以即使知道可以轉乘港鐵，但仍然選擇排上一小時等候巴士。

不過據記者觀察，前往市區的巴士線中，其實只有東涌的B6、途經尖沙咀的A21、A25有出現大排長龍的情況，5至10分鐘已有一班車埋站；相反其他路線則只有寥寥數人。