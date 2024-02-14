情人節｜巨型紅心Chubby Hearts中環浮半空　李家超：盛事陸續來

今日情人節（14日），港府推動的大型成事之一香港設計中心策展「Chubby Hearts Hong Kong」啟動。由著名設計師Anya Hindmarch構思的直徑12米巨型紅色Chubby Hearts繼於倫敦登場後，將首次來到亞洲，更特別於今日至本月24日、即西方情人節至元宵節期間飄浮在香港多處上空，供市民打卡。



Chubby Hearts在今日除會出現在中環皇后像廣場花園啟動禮現場，首日也會由早上10時起在另外三個地方快閃，包括：包括旺角花墟、大埔林村許願廣場及堅尼地城卑路乍街海濱（上午10時至下午6時）。行政長官李家超、財政司副司長黃偉綸、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、設計師Anya Hindmarch及Chubby Hearts Hong Kong設計及創意旅遊大使劉嘉玲今早於皇后像廣場花園出席啟動禮，見證巨型紅心設計裝置升空一刻。



行政長官李家超及太太近11時到場，Chubby Hearts的設計師Anya 也陪伴在旁，並向他們介紹巨型紅心。李家超致辭首先恭祝各人農曆新年快樂，情人節快樂。

他提到，Chubby Hearts是由英國著名設計師Anya Hindmarch設計，今次首度來亞洲展出，並選在香港，是本港一大重要項目。

李家超表示，數分鐘後，愛將無處不在（love is in the air），又形容今次的巨型紅心是具啟發性的藝術，感謝設計師將裝置帶來亞洲，未來11日香港多處地標也會有快閃紅心。

他也提到，未來會有不同類型盛事，旅客、商人也會知道香港是必須到訪、有盡各種活動及娛樂的地方。

香港設計中心董事會主席嚴志明致辭時則指，該中心相信樂的藝術可提升生活，今次的巨型紅心能溫暖人心，與人分享喜悅。他又說，本地團隊過去半年一直與設計師Anya合作，也與多個本地藝術家合作，包括與音樂家高世章合作，請他創作展出時用的音樂。他最後希望作品可溫暖所有人的心。

Chubby Hearts設計師Anya Hindmarch 也祝願大家龍年快樂，她說將Chubby Hearts帶來香港是其夢想，與人分享溫暖，感謝主辦方及各方的努力及協助。她表示在港時間很喜悅，最後祝願大眾情人節快樂。

在眾嘉賓致辭後，李家超和影星劉嘉玲等人，把心型卡放進主禮枱裝置，他們身後的巨型紅心Chubby Hearts即徐徐升上半空。

李家超與一眾嘉賓在儀式後，用手指「比心」合照，其後他拿起手機與夫人以巨型紅心為背景，進行自拍。

由著名設計師Anya Hindmarch構思、香港設計中心策展及呈獻的「Chubby Hearts Hong Kong」將於2月14至24日在香港多處上空飄浮巨型紅心設計裝置。（受訪者提供圖片）

Chubby Hearts情人節出現地方：

．中環皇后像廣場花園（2月14日至24日每天下午1時至晚上9時，直徑12米）

．旺角花墟（上午10時至下午4時，直徑3米）

．大埔林村許願廣場（上午10時至下午6時，直徑3米）

．堅尼地城卑路乍街海濱（上午10時至下午6時，直徑3米）



巨型飄浮紅心裝置Chubby Hearts：

日期：2月14日至24日

時間：下午1時至晚上9時

地點：中環皇后像廣場花園



長駐中環皇后像廣場 設16個「快閃」打卡位

卑路乍灣海濱長廊

中環街市

中西區海濱長廊〔中環段〕

前九廣鐵路鐘樓〔尖沙咀鐘樓〕

東岸公園主題區

旺角花墟

香港海事博物館

和昌大押

桂林街

林村許願廣場

昂坪市集

山頂廣場

山頂道花園〔山頂〕

元創方

大澳

廟街



Chubby Hearts今個西方情人節至年十五「中國情人節」元宵節期間首次來到亞洲，為香港景觀增添更多趣味和創意。是次Chubby Hearts中體積最大的全新作品，直徑達12米，較倫敦所展出的大4倍，將首次在香港亮相，展期內長駐中環皇后像廣場花園。

除了長駐中環的打卡位置外，也將會設有15至16個「快閃」打卡位分布在香港各處，策展的香港設計中心首先公布今日將於3個地點率先展示，巨型紅心直徑為3米。

香港設計中心將陸續在社交媒體或網站公布當日紅心飄浮的位置，市民可留意相關網站之餘。

今次香港Chubby Hearts 亦獲得香港政府文化體育及旅遊局「文化藝術盛事基金」資助。