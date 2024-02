情人節｜Chubby Hearts浮中環　情侶大人細路都打卡　快閃追紅心

今個情人節,Love is in the air!巨型飄浮紅心裝置Chubby Hearts今早(14日)在中環皇后像廣場花園升起,12米直徑的紅心將飄浮至元宵節,橫跨中西情人節。另有三米直徑紅心每日在香港各處快閃。

不少市民、旅客今早也特意到場打卡,有的帶柴犬同遊,大讚活動特別,指巨型紅心「好得意、好大,好少係中環見到咁大嘅心心」,稍後會跟另一半再來打卡過情人節。有不少市民知道今日起不同地點會有快閃紅心,他們也將會去「追紅心」。



巨型飄浮紅心裝置Chubby Hearts今早(14日)約11時半在中環皇后像廣場花園升起,在半空飄浮,開幕儀式後引來不少市民、遊客圍觀、打卡,現場也有不少人攜貓狗同遊。

家住九龍城的Stone帶著柴犬碌碌,一早坐的士過海來到中環看Chubby Hearts 升空。他說見到巨型紅心徐徐升空,覺得「好得意、好大,好少係中環見到咁大嘅心心。」

他又提到,另一半仍在家中休息,他跟碌碌先來「探路」,稍後也會再與另一半來看巨型紅心及打卡。

提到今日起香港各處也會直徑約三米的紅心「快閃」,Stone笑言覺得活動特別,未來也會去「追紅心」,會帶同碌碌一起「四圍搵吓啲心心玩吓」。他又說,以往來來出出都只會去幾個區,相關活動令他有原因去其他區閒逛。

問到情人節有何想向愛的人表達,他笑言近年愈來愈覺得身體健康重要,趁今日情人節,也祝願另一半、及家人身體健康。

重視家人的還有許氏一家,他們從內地來港數日,沒特別安排行程,今日剛巧經過中環,見到已升起的巨型紅心,許太也說因此覺得心頭一暖,並藉機會感謝家人付出,體諒她平日較忙於工作,珍惜一家人一同出遊的時間。許先生同樣說,多謝太太為家庭的付出,續說一直想來香港,今次一家人趁農曆新年到訪,覺得香港很不錯,也不覺得香港消費特別貴,「不同地方有不同物價。」

一家人來看巨型紅心的還有10歲的Jasper及他的父母、弟弟Harvey,他們今早從柴灣來到,Jasper說以前沒見過這種巨型裝置,現場見到覺得「好大個」,覺得開心。講起所愛之人,弟弟Harvey隨即說愛爸爸媽媽,哥哥Jasper則說會跟父母食飯慶祝。

從內地來港讀碩士的Krystal 則跟朋友來看巨型紅心,兩人輪流幫對方打卡,Krystal表示以前不錯見過如此巨型的飄浮裝置,又笑言今日天氣和暖,加上太陽,見到紅心確實感到溫暖。

從深水埗來的陳小姐則說,從小紅書看到Chubby Hearts 的資訊,與朋友前來,見到巨型紅心在半空飄浮,她大讀「好靚」,又說之後也會去不同地點尋找快閃紅心。

由即日(14日)起至元宵節(24日),不止中環皇后像廣場花園會展出直徑達12米的巨型紅心,每日也會有直徑約3米的紅心在香港多處「快閃」。

巨型飄浮紅心裝置Chubby Hearts:

日期:2月14日至24日

時間:下午1時至晚上9時

地點:中環皇后像廣場花園



Chubby Hearts 「快閃」地點:

卑路乍灣海濱長廊

中環街市

中西區海濱長廊〔中環段〕

前九廣鐵路鐘樓〔尖沙咀鐘樓〕

東岸公園主題區

旺角花墟

香港海事博物館

和昌大押

桂林街

林村許願廣場

昂坪市集

山頂廣場

山頂道花園〔山頂〕

元創方

大澳

廟街