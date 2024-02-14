北部都會區｜北都公路勘查政府申$11.3億　撥款後38個月完成工作

港府《香港主要運輸基建發展藍圖》提出在北部都會區東面增建2鐵1路，包括北環線東延線、新界東北線及北都公路。其中，北都公路新田段料2034至2038年間落成，運輸及物流局正向立法會申請北都公路勘查研究工作撥款，以確定公路走線布局及生態影響等，料費用達11億3,420萬元，勘查研究工作預計在獲撥款後38個月內完成。



《香港主要運輸基建發展藍圖》提出擬優化北都公路走線，確立公路將由四個主要路段組成，包括天水圍段、新田段、古洞段及新界北新市鎮段，料新田段落成時間為2034至2038年間，其餘路段為2039年或之後落成。

北都公路落成後，屆時北部都會區內行車路程會大減，來往天水圍市中心及新界北新市鎮車程長度會由約32公里減至23公里。

運輸及物流局向立法會交通事務委員會提交文件，提出為北都公路走線、相關建築結構、環境生態等進行勘測工程，預計所需費用為11億3,420萬元。

政府正大力推動北部都會區。（資料圖片）

須進行大量勘察工程包括超過700個探土鑽孔等

文件指，北都公路工程規模龐大及複雜，途經大量未發展的地方，預計需要進行大量勘察工程，包括超過700個探土鑽孔等，走線或需橫跨多條現有及規劃中的道路及鐵路，包括東鐵綫、規劃中的北環綫等，亦會經過山貝河及錦田河等河流，以及林村郊野公園、濕地等，故須詳細勘查研究。

撥款中顧問費用涉3億2,930萬元

該局指，申請的11.3億撥款中，顧問費用涉3億2,930萬元，工地勘測費用佔約6億4,880萬元，工地勘測工程監管相關費用佔5,300萬元，並預留1億310萬元應急費用。

（北部都會區發展策略報告書）

勘測、技術評估、環境影響評估在可行情況下同步進行

該局指出，預計勘測工作會在獲准撥款後約38個月內完成，當中包括約24個月的各項技術評估及整段道路的大綱設計、約15個月的環境影響評估、約11個月根據《道路(工程、使用及補償)條例》進行的相關刊憲及法定程序，以及約30個月的工地勘測。相關工作在可行的情況下同步進行，以加快項目的推展。