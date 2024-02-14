城大牛奶雪糕｜六款口味校園限定售$28　院長：暫沒計劃擴售賣點

城大推出自家品牌雪糕，共設有六款口味，售價為28元，並在今日起正式推出。城大賽馬會動物醫學及生命科學院院長Vanessa Barrs表示，由於牛隻生產奶量不多，農場每日生產約475公升牛奶，故暫未有計劃擴展到其他售賣點。她亦指，雪糕每月的供應量都有不同，而三月會有合共約1500杯雪糕在城大校內發售。



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城大推出自家品牌雪糕，由位於大埔林村的城大農場出產的城大牛奶製造，共設有六款口味，包括五款常規口味——牛奶、芝麻、焙茶、柚子及朱古力，以及一款輪換口味，目前為士多啤梨味。售價為28元。

雪糕今日起今日起正式推出，城大賽馬會動物醫學及生命科學院院長Vanessa Barrs在發布會上先感謝同事的努力，指今日終於「Make the IceCream Dream Come True 」。她其後接受訪問時指，早在成立農場就希望日後製作雪糕，而製作雪糕的過程亦特別亦用香港本地的工廠，希望透過製作食品的過程，讓學生了解食物生產及安全等方面的知識。

她表示，農場每日生產約475公升牛奶，當中部份會用作製作作雪糕，故由於產量不多，沒有計劃會擴展到其他售賣點。

城大賽馬會動物醫學及生命科學院院長Vanessa Barrs表示，由於牛隻生產奶量不多，農場每日生產約475公升牛奶，故暫未有計劃擴展到其他售賣點。（盧翊銘攝）

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