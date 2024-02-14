新春金多寶｜士丹利街投注站午飯排兩條街　打工仔稱中頭獎即結婚

六合彩新春金多寶｜【金多寶六合彩/六合彩金多寶2024/新春金多寶 2024/新春六合彩】新春金多寶今晚（14日）攪珠，頭獎可高達1.18億元魔力下，歷來最多人中獎的中環士丹利街投注站旺上加旺，中午有大批市民排隊打算一試彩運。據職員透露自12點起人龍已排至德己立街外，記者現場觀察後來更排至後面的威靈頓街。撞正情人節，有趁午飯時間前來投注的市民指，若然能夠幸運中獎，會馬上考慮結婚；也有低調的打工仔稱，倘若有幸中獎，或會如常生活，會選擇低調做人。



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家住沙田購1,000元電腦票試運氣

住在沙田的何先生指，今日因為工作關係來到中環附近，本身已知道今期頭獎高達1.18億元，所以特意來到這間最旺場的投注試試運氣，長長人龍也是他預計之內。他又稱，過去都有試過買新年金多寶，不過都無功而還，今次都是買1,000元「電腦飛」試試運氣；何先生又笑言，若然真的中獎，雖然暫時未有特別想法，但或會選擇結婚。

沒心水號碼一切隨緣 若中頭獎如常生活

至於在中環工作的盧先生表示是趁著午飯時間前來試試運氣；他續指過往都有在這間投注站買新年六合彩，今次則沒有特別的心水號碼、一切隨緣。而有幸中獎的話，也會選擇低調，如常生活。

買實體彩票更有感覺 中環工作譚先生：試下龍年運勢

同樣在中環工作的譚先生稱，「（馬會投注）Apps無乜感覺」，所以特意來買實體彩票；而今次六合彩有機會獨中過億獎金，他就笑指，「想中梗係想中頭獎」、「唔會諗中二、三獎」，不過今次投注都是「發下白日夢」、「試下龍年運勢」。

至於有排近半小時，成功入內投注的上班族就指，沒有留意馬會提供的「熱門冧把」，今次則與一眾同事夾份買「電腦飛」試試運氣，不過假使中獎，就會將部份獎金捐作慈善。