六合彩新春金多寶｜頭獎一注獨中可攬1.18億　即對攪珠結果

【金多寶六合彩/六合彩金多寶2024/新春金多寶 2024/新春六合彩】龍年六合彩新春金多寶今晚（14日）情人節攪珠，連同金多寶，馬會推算10元一注獨中頭獎，可獨攬1.18億元巨額彩金。投注晚上9時15分截止，總投注額為291,614,875元（2.91億元）。馬會公布有1.5注中頭獎，每10元一注派彩8,240萬元。



7個攪出號碼球為三紅四藍，沒有綠色號碼球攪出。除了48號外，其他為6個號碼均為「生日組合」數字，即1至31號，有利按自己生日日期揀選號碼投注人士；而10至15號之中，就出現了4個。



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馬會表示，六合彩新春金多寶攪珠有8,500萬元金多寶，連同投注金額撥出的彩金，若以10元一注獨中，估計可得1.18億元過肥年。

今晩攪出號碼為：10、12、13、24、25、48，特別號碼為：15。

2月14日六合彩新春金多寶攪出結果，7個號碼球為三紅四藍，沒有綠色號碼球攪出。（馬會直播截圖）

▼2010年起新春金多寶攪珠結果（2021及2022因疫情無攪珠）▼



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新春金多寶至今共舉行過36次，馬會統計顯示，當中攪出最多次為「29」號，其次是「3」及「11」號，再而是「5」、「19」、「37」及「43」。這些號碼可稱為「幸運號碼」，剛巧全是單數。

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▼六合彩歷次億元頭獎奬金攪珠結果▼

