Chubby Hearts｜盛事委員會伍婉婷稱贊助活動　須考慮帶來效益

港府推動的大型盛事之一、由香港設計中心策展的「Chubby Hearts Hong Kong」，於昨日情人節（14日）啟動。文化藝術盛事委員會委員伍婉婷今（15日）在港台節目表示，需符合3個條件才可獲基金贊助，包括覆蓋面夠大、具有意義，以及主辦方具舉辦盛事的能力，並以旅客數字、文化藝術含量等評估效益。有經濟師指，可循社交媒體的大數據評估，例如活動及設計師名字的搜尋量、討論次數等，「一般嚟講愈多人討論愈容易變得到錢。」



旅遊業界建議，政府可整合香港18區「日夜都繽紛」活動，向旅客提供系統性的資訊，讓旅客不止單純地打卡，加強社區交流。「靠打卡嘅方向唔長久，因為打卡點人哋都可以整。」



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首個文化藝術盛事基金贊助的活動「Chubby Hearts Hong Kong」，由著名設計師Anya Hindmarch構思的巨型紅色Chubby Hearts繼於倫敦登場後，將首次來到亞洲，由2月14日展出至2月24日，即由西方情人節至元宵節期間，飄浮在香港多處上空，供市民打卡。

文化藝術盛事委員會委員伍婉婷表示，昨日現場氣氛熱烈，認為可為社會帶來正能量，開心喜慶的感覺。她透露，獲基金贊助的盛事需符合3個條件，包括覆蓋面夠大、具有意義，以及主辦方具舉辦盛事的能力。以今次活動為例，相比倫敦登場的紅心巨型四倍，亦是亞洲首個城市舉辦，相信具有吸引力。

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問到今次活動的指標為10萬人次如何計算，伍婉婷解釋，每個盛事均設有指標，評估所帶來的效益，包括旅客數字、文化藝術含量等。雖然今次活動不設入場門票難以計算數字，但可參加大數據再作評估，例如要求主辦方在各展出地點計算人流，或提供消費相關數據等。

Orientis首席經濟師徐家健表示，雖然短期內難以評估實際經濟效益，但可循社交媒體的大數據評估，例如活動及設計師名字的搜尋量、討論次數等，「一般嚟講愈多人討論愈容易變得到錢。」至於活動為香港帶來的正面影響，例如藝術方面的聲譽等，更難以量化。

對於有立法會議員認為盛事要貴精不貴多，徐家健並不認同，指除了時裝表演或球賽，全民參與的活動亦可算是盛事。例如當代藝術便通過量多、頻密高、體積大，而成為一項藝術盛事，認為有不同的表現形式。

旅遊界：靠打卡嘅方向唔長久

辦香港深度遊的活現香港創辦人陳智遠表示，政府在鼓勵舉辦盛事的同時，亦要考慮更深層次的方向，例如提供周邊體驗及產品。他建議，可整合香港18區「日夜都繽紛」活動，把握機遇與旅遊業配合，向旅客提供系統性的資訊，讓旅客不止單純地打卡，進一步加強與社區的交流。「靠打卡嘅方向唔長久，因為打卡點人哋都可以整。」

陳智遠並指，全球的旅遊研究均顯示，近10年的年輕旅客的消費模式改變，認為並非香港獨特的情況，只是當局未能及時應變及制定策略。他指，現在旅客喜歡獨一無二的體驗，批評金舖及藥房並不具吸引力，建議著重說好本地故事。