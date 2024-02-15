今日必看8分鐘｜私家車涉酒駕撞採訪車｜老翁涉偷黃大仙許願錢

油麻地私家車涉醉駕 直撞採訪車尾 攝影師被困兩車之間雙腿骨折

油麻地發生涉嫌醉駕車禍。今（15日）凌晨3時許，一輛電視台新聞採訪車，停泊在志和街1至17號對開路邊，原本坐在乘客位的攝影師，走到車尾位置，打開尾門整理攝影器材，同時將較早前拍攝的新聞影片素材，傳送回公司。期間，一輛私家車突然駛至，直撞向採訪車車尾，攝影師的雙腳被硬生生的夾在兩車之間，動彈不得。採訪車車長見狀，立即報案求助。消防及救護員趕至救出攝影師，他仍清醒，但雙腿受傷，須送到伊利沙伯醫院治理。警員為私家車司機進行酒精呼氣測試，據悉錄得48度，超標逾倍，以涉嫌「酒後駕駛」將其拘捕。

足球員霍斌仁屠俊翹等涉操控賽事 令愉園輸波 准保釋6.27再訊

廉署早前成功瓦解一個非法外圍賭博「假波」貪污集團，並落案起訴先後效力港會及愉園的後衛霍斌仁、中西區體育會的後衛Luciano、深水埗體育會時任守門員屠俊翹，及一名外圍賭注中介人。他們涉嫌行賄足球員以操縱港超聯及港甲多場賽事的結果，分別被控串謀賭博時作弊、向代理人提供利益等多罪。案件今（15日）在東區法院提堂，主任裁判官徐綺薇應控方申請押後至6月27日再訊，以待對WhatsApp 紀錄、電腦鑑證資料等作進一步調查。

消委會外賣平台實測 Foodpanda遲到最多 肯德基送餐最長89分鐘

外賣平台因疫情在香港迅速發展，復常後的今日仍有不少市民有叫外賣習慣。不過，消委會接獲的相關投訴，由2019年的101宗增至去年的1,061宗，增幅逾9倍，因此消委會在去年底選用6個外賣平台實測叫外賣，發現麥麥送全部食物價格高於外賣自取，差價最大為魚柳包，平台單點24元，堂食及外賣自取13元，相差達84.6%。送餐時間方面，Foodpanda遲到4次佔最多，但肯德基的送達時間最長，其中一次更達89分鐘，消委會認為不符合消費者期望。

19款即食麵納超標功德林最多 媽咪胡椒湯麵污染物高

即食麵是不少家庭常備「速食」食糧，消費者委員會測試市面19款預先包裝即食麵，包括14款油炸及5款非油炸，發現全部樣本「連湯帶汁」食用整1份，鈉含量已超出成人建議每餐攝入約667毫克上限，當中9款只吃一份已超世衞建議一日少於2,000毫克的鈉攝入量上限，當中以「功德林」即食麵鈉含量達2,477毫克，超出上限近23.9%。9款樣本單單是麵餅已屬高鈉，包括全數5款非油炸即食麵，麵餅中以「養養冬蔭功麵」麵餅鈉最高，每百克有1,300毫克。

消委會13款電磁爐評測 氣霸獲四星售$4300 贏惠而浦、伊萊克斯

消委會今日（15日）發布最新一期《 選擇》月刊，該會就市面上13款電磁爐進行火力及效能表現測試。結果發現，10款傳統雙加熱區型號的電磁爐中，售價4,280元的氣霸性價比高，總評分高於售價近8,000元的惠而浦及伊萊克斯電磁爐，在細項評分上，其省電程度及使用方便程度的評分亦高於另外兩款電磁爐。

有片｜黃大仙祠老翁涉偷玉液池許願錢 網民斥：惹嬲神仙

每逢農曆新年，黃大仙祠均人潮如鯽，善信除拜神祈福，亦會在水池投擲錢幣許願，不料成為貪婪份子歛財之機。今日網上瘋傳一段短片，可見一名白髮翁於「玉液池」順手牽羊，伸手入池撿走許願錢幣，當場被善信踢爆。片段引起網民撻伐，有人稱「惹嬲神仙，神仙都懲罰佢」。拍片善信向《香港01》透露事發於今午（15日），疑犯至少三次落手，被撞破後慌忙逃走。他事後通知當值警員，並促祠方加強保安措施。

尖沙咀MMA｜疑船票問題爭執 群煞拳打腳踢踩頭倒地男 警拘一漢

尖沙咀昨午（14日）發生襲擊案。《香港01》獲得讀者提供片段，見到事發在碼頭一艘船上，一名男子倒臥在甲板上被多名惡煞圍毆，施襲者不停用腳踢事主頭部及身體，其中一人更多次用力踩他。警方到場後，以涉嫌襲擊致造成實際身體傷害拘捕一名男子，並正追緝另外4名涉案者；事主額頭擦傷、胸口及背痛，清醒被送院治理。據了解，雙方疑因船票價錢問題發生爭執。

三門仔對開海面快艇撞男泳客 傷者斷腳昏迷 送院不治

大埔海面發生嚴重海上意外。今日（15日）上午8時29分，一艘快艇在三門仔與馬鞍山之間的海面，撞到一名正游泳的男子，快艇上的人士隨即報警求助。傷者37歲姓羅，左腳被截斷，陷入昏迷，由在場人士救上快艇，稍後由水警護航下駛到馬料水水警基地，再由救護車送到沙田威爾斯親王醫院，其間要用自動心外壓機搶救，惜延至9時16分不治。據了解，死者於科學園白石角海濱長廊落水；其身上無身份證明文件，由附近泳客協助通知死者家屬。

傷者穿著長泳褲，未知是否正進行其他水上活動，警方將案件改列為「危害他人海上安全」處理，水警登上涉事快艇調查。

天水圍銀座輕鐵站對開電單車撞老夫婦 老婦一度昏迷

今日（15日）下午1時47分，天水圍天恩路18號銀座輕鐵站對開發生交通意外，一對老夫婦被電單車撞倒，其中老婦頭部受傷倒地昏迷，老翁則擦損受傷。大批市民上前協助，救護員到場為傷者作初步治理後，將老婦送往屯門醫院急救，警方則在場展開調查。

目擊者盧先生稱，傷者夫婦年約70歲，與女兒同行。女兒意外後失聲痛哭，但仍在旁安慰母親說：「阿媽，加油呀！無事架！」