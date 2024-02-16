三隧分流實施兩個月　陳恒鑌稱效果符預期　一成駕駛者提早出門

三隧分流實施約兩個月，立法會交通事務委員會主席陳恒鑌今日（16日）在港台節目表示，目前的效果符合預期，約一成駕駛者提早退早出門，甚至西隧在繁忙時間出現車龍。他建議政府作微調，如根據繁忙時段車流，提早或延遲過渡時段收費的時間，以及下調小巴劃一50元收費，減輕業界經營壓力。



料收費亭拆卸後 隧道口混亂情況將改善

陳恒鑌表示，一直關注三隧分流實施後的情況，並與運輸署保持溝通，認為目前的效果符合預期，包括紅隧及東隧周邊道路的車龍減少，以及吸引約一成駕駛者提早出門。他指，紅隧在繁忙時間後行車暢順，西隧車流量明顯增加，「繁忙時間多咗車龍，以往係冇見過。」

陳恒鑌又指，自三隧分流後，西隧的商用車及重型車輛增加，確實行車時間有所緩慢，但強調不至於帶來擠塞。他估計收費亭拆卸後，可減少車輛轉線時的混亂，情況會更有改善，並建議西隧港島通往堅尼地城的路段，再劃線通往中上環一帶。

陳恒鑌表示，一直關注三隧分流實施後的情況，並與運輸署保持溝通，認為目前的效果符合預期。（資料圖片／蘇煒然攝）

籲下調小巴劃一50元收費

不過陳恒鑌指，小巴業界反映收費劃一收50元，加重經營困難。他認為三隧分流已實施一段時間，若效果正面，政府可考慮降低小巴的收費，「本身政府做分流唔係為咗賺錢，如果唔影響流量，為何唔令到業界經營環境好啲？」

陳恒鑌認為，長遠而言，三條過海隧道並不足夠，需要興建第四條隧道，惟三隧分流為短期內可行的方法，只需要再作微調便夠，例如根據繁忙時段的車流，再提早或延遲過渡時段收費的時間。

▼8月2日 三隧分流首日 紅隧早上交通情況▼



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