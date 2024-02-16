女性煙民比率20年無跌　林文健：將考慮是否立法禁售添味煙草產品

行政長官於《施政報告》中曾提出今年內推動下一階段的控煙工作，並以2025年降低吸煙率至7.8%為目標。衞生署署長林文健接受《大公報》訪問表示，女性吸煙率20年來無下跌，維持約3至4%，添加味道的煙草產品對女性特別有吸引力，未來將考慮是否透過立法禁止銷售添味煙草產品，同時聯通內地以加強控煙交流及培訓，建立無煙大灣區。



衞生署署長林文健接受《大公報》訪問表示，未來將考慮是否透過立法禁止銷售添味煙草產品。（資料圖片/梁鵬威攝）

去年獲資助戒煙人數按年升17% 稱增煙稅成效「立竿見影」

林文健表示，政府於2023/24財政年度將每支香煙的煙草稅調高六毫，並按同等比例提高其他煙草產品的稅率。他認為，上個財政年度提高煙稅，對控煙成效「立竿見影」，衞生署去年資助戒煙服務的吸煙者人數按年增加17%。他又指，增加煙草稅是國際公認最有效的控煙措施，煙草產品售價上升可為減少吸煙和戒煙提供誘因。

林文健表示，現時香港吸煙率達9.5%，每日有超過58萬人吸煙，整體吸煙人數雖持續下降，但平均每日吸煙量就沒有下跌。他提到，吸煙者大部分為40歲或以上人士，而隨年齡增長，患吸煙引致的疾病及死亡風險也會增加。

衞生署調查發現，女性吸食「薄荷味」及「薄荷及水果味」的傳統煙比率較高，分別為68.3%及5.1%。林文健認為，添加味道的煙草產品對女性特別有吸引力，未來將考慮是否透過立法禁止銷售添味煙草產品。

林文健：將加強中醫針灸戒煙服務 建立無煙大灣區

另外，去年有876名吸煙者接受中醫針灸和輔導戒煙服務，衞生署將加強中醫針灸戒煙服務，以引入更多服務提供者，出版針灸戒煙臨床實踐指南香港版，同時加強實體及網上中醫針灸戒煙培訓。

林文健表示，衞生署的控煙工作將面向全球，以爭取世衞再度委任為控煙及煙癮治療合作中心。他又指，將同時聯通內地加強控煙交流及培訓，以及支援內地控煙單位設立、推廣和提供戒煙服務，建立無煙大灣區。