男子涉以玩貓為名姦少女　被指性交前再要錢　事主斥律師可寫小說

男子涉以玩貓為名在住所強姦18歲女生案，今（16日）在高等法院續審，辯方律師在盤問事主X時指，案發前X已曾到被告家，並在被告協助下玩引體上升，已曾讓被告抱腰，被告並給了她1千元食飯和買衫。3天後X再到被告家玩貓，被告攬著X讓她取暖時，X主動吻向被告，並很配合地發生性行為，並在性交前再問被告要錢。事後被告給她500元。X稱除了被告曾塞500元給她外，其他一概否認，她更反斥辯方大律師的想像力高到可以寫小說。



被告陳俊君，33歲。他否認於2022年1月21日，在天水圍沙江圍某單位強姦當時18戱的X。

被告陳俊君否認一項強姦罪，在高等法院受審。

X承認曾拍3次拖及與前男友性交

被告的代表大律師今盤問X時，先問及她的性經驗。X透露案發前曾經三次拍拖，均曾自願和當時的男友發生性行為。

辯方繼而問及本案的事件，X指於2022年1月11日，透過Telegram 收到被告的訊息，被告當時表示「吹下水」，兩人便開始聊天。被告其後傳送貓的相片，X回應「得意」，被告則提議「過嚟玩吓啦」。

辯方指X做引體上升曾讓被告抱其腰

辯方指，X在1月18日首次到被告家，當時被告在住所內做引體上升，X見狀嚷着要試，惟她未能觸及器材的欄杆，被告的雙手便從後抱她的腰，讓她握著欄杆。X庭上表示沒有印象。她又否認辯方所指，被告在X離開時曾給予1000元，讓她「食飯、買衫、搭車」。

X否認主動吻被告的臉及頸

辯方指，3天後X再到被告家玩貓，X在被告房內稱感到冰冷，被告便提議攬著X讓她取暖。兩人攬住數秒後，X主動吻被告的額頭、面頰和頸，被告隨後吻她。X庭上否認，謂：「你（辯方大律師）想像力高到可以寫小說啦。」

辯方指X性交前稱想再要錢

辯方續指，被告之後在床上掀起X的上衣，吻她的胸。她從沒示意不滿或叫「唔好」，反而很合作，是她主動用手握住被告的陽具。被告繼而把陽具插入X的下體，之後在體外射精。兩人性交後，兩人躺在床上，期間X稱已花費被告早前給她的1000元，問對方可否再給予更多錢，被告回應：「得啦、得啦，一陣先。」被告洗澡後給500元予X。除被告曾給予500元一事，X都不同意。

不信警察只致電緊急救援熱線

X續指離開該單位後，致電緊急救援熱線。辯方問她為何當時不是報警，X回應：「因為果陣唔係好信任佢地(警方)。」辯方隨即問不信任警方的原因，X未有回答，辯方便指她自願和被告發生性行為，但被告沒有使用安全套，她擔心會懷孕，因此沒有致電報警，X否認。辯方指，X作供是「諗到乜就講乜」，大話連篇。她亦否認。

被追問為何不信警方X稱唔識答

控方覆問X時，指她曾在訊息中稱「元朗狗屋好多狼狗」，此訊息和她不信任警方是否有關，X稱是。惟被進一步問及為何不信任警方，她思考一段時間後表示：「唔好意思，唔識答。」

案件編號：HCCC118/2023