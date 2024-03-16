衝擊立法會案　14被告囚54至82月　藝人王宗堯囚6年2月

2019年7月1日大批示威者衝擊立法會大樓，在警員撤退後闖入立法會會議廳，破壞多項設施，事後多人被控暴動等罪。被告當中亦包括藝人王宗堯，社運人士劉穎匡、鄒家成，及港大學生會前會長孫曉嵐等，法官今（16日）在西九龍法院判刑，14名被告被判囚54個多月至82個月不等(詳看下表)，其中藝人王宗堯被判囚6年2個月。



案中14名被告中，12人暴動罪成，其中8人，包括：羅樂生（22歲）、畢慧芬(27歲)、孫曉嵐（27歲）、潘浩超(34歲）、沈鏡樂（26歲）、劉穎匡(29歲)、鄒家成及范俊文（31歲），承認控罪；另4人，包括：何俊諺（30歲，運輸工人）、王宗堯（40歲，藝人）、吳志勇（26歲）及林錦均（25歲）經審訊後被裁定罪成。認罪的部份被告。（詳看下圖)

案中14名被告中，12人暴動罪成，其中8人，包括：羅樂生（22歲）、畢慧芬(27歲)、孫曉嵐（27歲）、潘浩超(34歲）、沈鏡樂（26歲）、劉穎匡(29歲)、鄒家成及范俊文（31歲），承認控罪；另4人，包括：何俊諺（30歲，運輸工人）、王宗堯（40歲，藝人）、吳志勇（26歲）及林錦均（25歲）經審訊後被裁定罪成。王宗堯等6名被告及控方對他們的主要指控。(詳看下圖)

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6名被告涉進任或逗留在會議廳範圍，其中：畢慧芬、王宗堯、吳志勇認罪，黃家豪(23歲，城大編委記者)、馬啟聰(33歲，網媒記者)及何俊諺(25歲，運輸工人)，經審訊後被裁定罪成；另外林錦均被裁定刑事毀壞罪成立。

控方指2019年7月1日立法會被破壞後，其維修費高達3600萬。(詳看下圖)

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立法會被破壞需斥資3600萬維修

控方指，2019年7月1日下午1時30分，有逾千名示威者在立法會大樓外集結，他們用鐵籠車、鐵枝等物品衝擊大樓外玻璃幕牆，警員六舉紅旗警告不獲理會。下午近6時，立法會秘書處發出「紅色警示」，要求所有人離開。3小時後，數百名示威者闖入立法會大樓，在會議廳進行大肆破壞，直至凌晨防暴警察進入立法會清場，所有示威者已離開。示威者當日在立法會大樓造成的破壞，令立法會要斥資3600萬元作維修。

王宗堯因其知名度被認出

藝人王宗堯當晚被傳媒拍到曾身處立法會大樓，並曾與示威者談話，警方因王的知名度而認出他。其餘被告亦曾進入或逗留在會議廳範圍。

被告黃家豪及馬啟聰聲稱當日以記者身份身處現場，並在立法會內拍攝及採訪，法官認為說法真確，裁定兩人暴動罪名不成立；但逗留會議廳範圍罪罪成。

孫求情時稱抗爭未換來更民主的香港

港大學生會前會長孫曉嵐求情時指當日進入立法會，惟公民抗爭未有換來更民主自由的香港。但她從未放棄追求公義，未來會繼續光明磊落地生活。

案件編號：DCCC 606-610、1069/2020、259/2021