農曆新年｜餐飲零售市道不理想　邵家輝歡迎窮遊︰買粒糖都係生意

疫情後首個農曆新年長期假期結束，餐飲、零售及旅遊業的市道是否符合預期？飲食界立法會議員張宇人今早（17日）在商台節目表示，北區的食肆生意不理想，認為競爭力均不如鄰近大灣區。批發及零售界立法會議員邵家輝表示，除了化妝品及珠寶店外，其他商戶的生意一般，估計整體相比2018年縮減一成。旅遊界立法會議員姚柏良則公布好消息，他形容入境數字為「開紅盤」，相比疫情前有所上升。



被問到部份內地旅客以「特種兵」及「窮遊」方式來港旅遊，業界的收入會否減少。邵家輝表示，不論旅客的類型，均一律歡迎，認為同樣可刺激消費，「過嚟搭下車、食碗麵、買粒糖，都係生意嚟。」



▼2月11日 港澳碼頭往澳門人流多▼



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張宇人︰北區食肆生意差 競爭力不如大灣區

飲食界立法會議員張宇人表示，港人在新春期間北上過年，位於北區的食肆生意固然不理想。他認為，香港食肆面對人手短缺，以及高昂的租金及薪金成本，不論價格、出品及服務態度，競爭力均不如鄰近大灣區，呼籲業界若考慮擴充業務，需要考慮清楚，「同一個農場運隻雞去深圳同香港，我哋都多三成。」

尖沙咀海運大廈店員比顧客多 停車場三成空

不過張宇人指，未料旺區的市道同樣「得人驚」，他在年三十傍晚到尖沙咀海運大廈用膳，發現停車場竟空出三成泊車位，途經商場期間亦觀察到商戶的人流稀少，形容為未曾見過的狀況，「我數過人客係唔夠夥計多，所有舖頭都冇客。」

邵家輝︰整體商戶生意比2018年縮一成

批發及零售界立法會議員邵家輝指，新春期間除了化妝品及珠寶店外，其他商戶生意一般，估計整體相比2018年縮減一成。他認為，內地新推出的免簽證措施，搶走本港一部份旅客，而內地經濟低迷，亦影響旅客的來港意欲，因此上個月已在政協上提案，建議深圳旅客由「一簽一行」改為「一簽多行」。

姚柏良︰逾百萬旅客入境「開紅盤」

旅遊界立法會議員姚柏良表示，年初一至初六有逾百萬名旅客入境，而年初一至初八亦有2,000個內地團、即約6.5萬名旅客抵港，形容為「開紅盤」，相比疫情前有所上升。他認為政府去年底推出的一系列盛事，對旅遊業確實有幫助，各項數據均超出預期，反而根據旅監局的印花稅收入，出境遊對比疫情前減少，令人「大跌眼鏡」。

內地旅客消費模式改變 改用小紅書發掘新景點

雖然內地旅客數目已逐漸恢復，但主持人表示他們的消費模式改變，部份以「特種兵」及「窮遊」的方式旅遊，問到業界的收入會否減少，姚柏良指，旅客數量固然需要關注，但他近日卻發現茶餐廳燒味原來深受旅客歡客，每間均大排長龍，「我同個仔就傻傻地點咗個常餐，但見到啲旅客全部點咗燒味。」

邵家輝亦認同內地旅客的消費模式改變，不再以購物為主，反而通過內地社交平台小紅書發掘新景點，「有陣時我見到啲地方，我自己喺香港都未聽過。」但他表示不論旅客的類型，均一律歡迎，認為同樣可刺激消費。「過嚟搭下車、食碗麵、買粒糖，都係生意嚟。」

▼2月11日 市民遊客湧尖沙咀海旁等看煙花▼



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籲內地旅客免稅額升至$10萬、恢復活雞供應、豁免牌費及政府用地租金

為加快香港零售業及旅遊業的復蘇，張宇人表示已向特首建議調整內地旅客入境免稅額上限，由5,000元提升至10萬元，與推出離島免稅的海南省相同，並稱已得到其他立法會議員支持，「五千蚊買個包（手袋）買唔到，買部電話買唔到，咁點搞呢？」

對於姚柏良提到的燒味，張宇人表示，多年來一直爭取內地活雞供應，「鬧到政府同前局長雞毛鴨血」，他認為香港雞鴨鵝的貨源，均不及內地新鮮，有損餐飲業的競爭力。他並稱每次到東莞第一道菜必點荔枝柴燒鵝，「我唔使食第二樣，我食完嗰個飲碗湯就收工。」

邵家輝亦指，雖然目前表面上全民就業，但中小微企的經營環境艱苦，建議政府在財赤下仍保持平衡，減少或豁免牌費及政府用地租金。他並期望大灣區融合下，有更多內地旅客來港消費，「佢哋賺到我哋啲錢，希望大灣區朋友都過嚟使返啲錢。」