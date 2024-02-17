農曆新年｜初一至初七訪港客130萬　較疫前跌7%　內地客佔近九成

疫情後首個農曆新年長假期結束，香港由年初一至年初七（2月10日至16日）共錄得逾130萬旅客人次，當中內地旅客佔87.7%，但仍較2019年下跌7.1%，相差約10萬人次。若與澳門再作對比，香港略勝7.3萬人次，不過港人亦為澳門貢獻約22萬人次。



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農曆新年旅客 內地客佔近九成

農曆新年長假期「成績表」出爐，香港由年初一至年初七，訪港旅客共錄得逾130萬人次，當中內地旅客佔87.7%，逾114萬人次。而年初二至年初四為入境高峰期，三日分別超過20萬人次，其後數字逐步下跌，直至年初七仍錄得逾17萬人次。

未恢復疫情前水平 較2019年跌10萬人次

翻查2019年的農曆新年數據，訪港旅客七日共錄得逾140萬人次，其中年初四（2019年2月8日）為高峰期，內地旅客單日便有近25萬人次。即今年仍未恢復疫情至的水平，訪港總人次仍相差約10萬，較疫前下跌7.1%。

港澳兩地僅差7.3萬人次

至於澳門方面，訪澳旅客人次與香港相近，七日共錄得逾123萬人次，僅相差約7.3萬人次。其中內地旅客佔77%，有近95萬人次，比香港少19.7萬人次。但澳門入境高峰期的人次高於香港，年初三當日錄得逾21萬人次。

22萬港人「過大海」 年初三單日達4.1萬

而港人訪澳貢獻約22萬人次，佔總人次的17.9%，其中年初三為高峰期，達4.1萬人次。雖然香港入境處資料，並沒有單獨計算澳門訪港旅客人次，但其他旅客的數量並不多，長期維持約兩萬水平，七日合共近16萬人次。