海濱舞獅展現一個維港一個海濱概念　海濱長廊今年將貫通至29公里

延續新年和情人節氣氛，灣仔「HarbourChill 海濱休閒站」今（17日）有舞龍舞獅表演，同場還有本地和南亞裔兒童的賀歲歌獻唱，在這站表演後，他們將繼續前往銅鑼灣「活力避風塘主題區」、北角「東岸公園主題區」等「一條龍」表演。



海濱事務委員會主席吳永順指，這些表演都是「一個維港一個海濱」概念一環，並稱今年將駁通29公里的海濱長廊，届時將設置不同具本地特色的期間限定藝術裝置，期望海濱可以成為「屬於香港人的空間」，讓港人都喜歡這共融的海濱空間，便自然會吸引更多遊客遊覽：「遊客都會鍾意本地市民愛嘅地方。」



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吳永順：海濱可成本地人和遊客也喜歡的共享空間

現時維港兩岸海濱長73公里，吳指出當中有38公里的海濱可駁通至維港，截至去年，已駁通27公里的維港海濱，讓市民可以使用長廊步行至其他區，例如港島堅尼地城至北角、九龍觀塘至茶果嶺，他亦表示未來在各個海濱區段，都會持續有不同的藝術裝置供市民打卡，望做到「段段有特色，處處有驚喜。」

在今年，海濱將再駁通多2公里至29公里，期望可在2028年駁通至34公里，屆時港島北岸的海濱將由堅尼地城通至筲箕灣。至於新界的荃灣及青衣海濱則因為葵青貨櫃碼頭的阻隔，而未能貫通至維港，但亦有設置不同本地藝術家的大型裝置。

吳亦表示，委員會一直都希望海濱公園可以推動本地藝術發展，以及成為不同人士的共融空間，故有邀請不同本地藝術家在長廊設置他們的藝術品，如北角東岸公園有藝術家馬穎汶的「游龍維港」沉浸式編織藝術裝置；而今次表演邀請南亞裔兒童一同獻唱，亦象徵不同人士都可在海濱空間共融休憩。他盼「連成一線」的海濱可成為本地市民喜歡的共享空間：「遊客都會鍾意本地市民愛嘅地方。」他認為這樣海濱就可自然而然地發展旅游事業，吸引更多旅客到訪。