今日必看8分鐘｜男子賞景時遭推倒墮谷｜元朗運油車與吊臂車相撞

元朗青山公路近博愛交匯處 運油車與吊臂車相撞 兩人一度被困

今日（17日）上午10時33分，元朗青山公路近博愛交匯處有運油車與24噸吊臂車相撞，其中運油車司機（28歲）和姓黃（29歲）男乘客被困。救援人員到場將兩人救出，隨後送院；受事故影響，現場交通擠塞。

中原分行女子拉橫額控九龍城置業變買深水埗 中原：無證據有誤導

港鐵粉嶺站中原分行門外，一名李姓女子昨日（16日）攜幼抱嬰，聯同親友拉起大型紅底白字橫額抗議，聲稱被其誤導買錯樓。《香港01》向李女追問細節，並向中原查詢，雙方各執一詞。李女聲稱原本希望在九龍城名校區置業，多次向地產中介強調希望在最好校網區買樓，着對方「千祈唔好呃我」，而對方游說她購買愛海頌，稱是「九龍區的最好的學校網區」，最終令她買入屬深水埗區校網、價值1,650萬元的愛海頌頂層特色戶。現已支付合共逾300萬元訂金及印花稅的李女士，希望可獲退款。

龍年民間煙花｜茶果嶺海濱公園海傍人日煙火絢麗 警緝8人

正值農曆新年，本港各區非法上演民間煙花匯演，網上流傳一條影片，長約17秒，顯示有人年初七人日（16日）晚上在觀塘茶果嶺海濱公園海傍分開兩處地方燃放煙花，煙火直射半空，在漆黑夜空中顯得色彩斑斕，同時發出多下嘭嘭巨響。

荃灣老圍村現可疑持刀男 CCTV見走近村屋 警戴頭盔持盾尋獲送院

荃灣老圍今午（17日）疑有人持刀現身街頭。下午約2時半，警方接獲一名男子報案，指在二陂圳路與同和街交界發現一名持刀男子。大批警員包括衝鋒隊及機動部隊趕至，戴上頭盔、手持盾牌和警棍在附近一帶搜索，證實有閉路電視拍下可疑男子走近一村屋，其後尋獲涉事年約50多歲男子，將他送院檢查。據了解，該男子是涉事村屋戶主的侄子，懷疑有精神問題，較早時曾手持一把約一呎長的刀在外遊蕩，途人見狀報警求助。

Chubby Hearts｜中環巨心因風速超限暫時收起 同場改展出兩細心

港府首項推動大型盛事、由香港設計中心策展的「Chubby Hearts Hong Kong」由情人節（14日）展出至元宵節（24日），期間巨型紅心在香港多處上空飄浮。不過，位於中環皇后像廣場花園巨型紅心展出第四日，主辦方今日（17日）公布，由於現場的風速超出紅心可承受的上限，需要暫時收起巨心，直至風速降低才重新展出。

內地春節假期｜廣東道現抓住掃貨尾巴人龍 安徽客豪花5萬買包包

今日（17日）是內地春節假期最後一日，尖沙咀廣東道部份奢侈品牌名店門外大排長龍，主要為內地旅客，有來自安徽旅客專程來港購買奢侈品，豪花五萬買名牌袋；亦有內地媽媽特意趕在年假最後一日來港消費後，即日回內地。

一家五口陸客 旅遊五日花萬多元 稱物價貴倘有津貼會多來港

內地農曆新年假期的最後一日（17日），大批旅客到西九龍站乘坐高鐵返內地。有來自湖南的一家五口來港，五日行程花約一萬多元，稱如獲交通或餐飲津貼，相信更願意再次來港旅行。另有內地旅客大讚本地街景有電影感，不過，物價較內地高昂，若旅客獲交通和飲食津貼，相信會更吸引她再次來港。

日本京都景點天橋立男子賞景時遭同事推倒墮谷 全身多處傷

一名男子2月15日在日本京都宮津市的天橋立傘松公園以倒頭彎腰的姿態觀賞「日本三景」之一的「天橋立」美景時，遭同事推了一下，導致他跌落15米下的山谷。他全身多處創傷，幸沒有生命危險。