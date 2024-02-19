大灣區醫療券｜新上榜深圳和睦家醫院研推套餐優惠　或低至2、3折

撰文：呂穎姍
出版：更新：

港府今（19日）公布「長者醫療券大灣區試點計劃」，擴大長者醫療券適用範圍至多5間綜合醫院和2間牙科醫療機構，預計今年第三季可以陸續開展服務。其中一間新增的機構為深圳新風和睦家醫院，所屬集團新風天域執行董事、大灣區首席評營官蕭毅晃表示，現時約有一成至兩成港人來醫院求診，料有大灣區醫療券可以增加到三至四成。他又指，醫院計劃為使用長者醫療劵的病人提供套餐優惠，詳情仍在與港府商討，而優惠或低至二、三折。

深圳愛康健口腔醫院策略及投資總監陳永基則指，現時醫院每月平均有一萬名港人接受口腔護理服務，佔所有顧客五成，當中大部分為長者，同樣料有大灣區醫療券後更吸引港人去就診。

+2

新風天域料深圳和睦家醫院港人病人佔比翻倍

深圳新風和睦家醫院，所屬集團新風天域執行董事、大灣區首席評營官蕭毅晃表示，現時約有一成至兩成港人來醫院求診，當中不少人為長者，亦有長者曾向其表示，希望可以使用醫療券付款，故料有大灣區醫療券後港人的比例可以增加到三至四成。

他亦指，為令港人就診更為安心及順暢，醫院已有一半的職員會講粵語，包括前桌職員、醫生和護士，並增設港人服務窗口。他又指，香港長者一般會到旗下醫院接受驗身、牙科及照腸鏡等服務，當中不少人更是一家大小來體檢。他透露，現時正與港府商討推出套餐優惠予使用醫療券的長者，而優惠或低至兩、三折。

深圳愛康健：現半數求診者為港人　長者為主

深圳愛康健口腔醫院亦為新增的牙科醫療機構之一，策略及投資總監陳永基則指，現時醫院每月平均有一萬名港人接受口腔護理服務，佔所有顧客五成，當中大部分為長者，同樣料有大灣區醫療券後更吸引港人去就診。

他表示，不少香港長者來到醫院洗牙及植牙，而其服務定價約為香港的半價，料不少港人因考慮到其價錢、醫療質素、地理位置等來醫院就醫。他認為，有大灣區醫療券後可以給予多一個選擇予香港人，而日後同樣會推出套餐優惠予使用醫療券的長者。

醫療券大灣區試點計劃7醫院2牙科診所全名單　看病睇牙收費公布長者醫療券大灣區試點計劃　第三季起增5間醫療及2間牙科機構消息：深圳和睦家醫院及中山大學第一醫院納醫療券大灣區試點計劃長者醫療券不適用網上及遙距醫療　衞生署：必須親身接受服務
長者醫療券