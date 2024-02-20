東鐵綫9站自動幕門工程　料今年完成　部分車站弧度大需詳細規劃

港鐵東鐵綫自去年起開始安裝自動幕門，其中馬場、落馬洲已於上年啟用。港鐵機電工程建造總經理梁志添今午（20日）表示，今年底將再多9個車站完成安裝工程。



羅湖、旺角東、大學站3個港鐵站，由於月台弧度大，需詳細規劃後才可施工，預料會在今年第4季內展開，預計2025年內港鐵將為全綫13個露天車站完成自動幕門安裝。



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梁志添稱，港鐵現時正為沙田、大圍、上水、大埔墟站進行自動幕門安裝工程，預料會在上半年完成；而粉嶺站則會在今晚開始動工，至於火炭、太和、九龍塘站，則會於半年內陸續開展工程。

至於餘下的羅湖、旺角東、大學站3個港鐵站。梁志添就指，這些車站的月台弧度較大，地形相比其他車站複雜，故要作詳細規劃後，方可施工，預料會在今年第4季內展開。

梁志添提到，東鐵綫（前身為火車）已有百年歷史，每個月台地勢不同；加上東鐵需要全日運作，故安裝時間只可定個別夜間的非行車、維修時段，甚至日間非繁忙時段進行。而工程本身亦有大量前期工作需處理，包括事先測量安裝空間、運送幕門部件等工作。

而每個月台本身安裝45對各重500公斤的幕門後，則需要接駁過百條連接電力、訊號的線纜，並測試閘門開關、障礙物偵測，以至列車進出月台時的擺動，會否與幕門有衝突等。

梁志添指，安裝完成後，翌日就要確保行車順暢，故會在每次工程後作事後檢討，以加快後續工程進度，而部分車站也可提前使用。