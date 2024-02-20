香港人口按年增逾3萬　連續兩年錄增長　港府解釋兩因素所致

在移民潮等因素帶動下，香港早幾年的人口持續下跌。不過，2023年香港人口按年增逾3萬，在復常後連續第二年錄得增長，港府分析與兩大因素有關。



另外，最新失業率及就業不足率維持在2.9%及1.0%，失業人數下跌至10.26萬人。



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統計處公布最新失業率維持在2.9%，失業人數為10.26萬人，較2023年10月至12月的10.57萬人，減少約3,100人。最新就業不足率亦維持於1.0%，惟就業不足人數則由3.7萬人上升至3.88萬人，增加約1,800人。

至於勞動人口及總就業人數均進一步下跌，前者減少1.28萬人至379.97萬人，後者則減少9,800人至369.7萬人。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，在勞工需求受經濟繼續增長所支持下，勞工市場短期內料會維持緊絀。

社署也發表最新綜援個案數字，一月份整體領取綜援個案為199,941宗，較2023年12月份下跌459宗，按月跌幅為0.2%。其中失業類別個案下跌0.6%，有17,075宗。

2023香港人口按年增0.4%

統計處最新數據也顯示，2023年年底人口數字為7,503,100人，較2022年年底的7,472,600人比較，增加3.05萬人，升幅為0.4%。

2022年年底至2023年年底的人口上升，主要由於期間錄得5.17萬名香港居民淨移入（即移入多於移出），包括4.08萬名單程證持有人的移入，以及1.08萬名其他香港居民的淨移入。同期內，人口錄得2.12萬人的自然減少（即死亡多於出生），出生人數為3.32萬人，死亡人數為5.44萬人。

政府發言人指出，香港人口在復常後連續第二年錄得增長。發言人解釋，不少在疫情期間留在外地的香港居民在2023年陸續返回香港。

2023年下半年仍然錄得相當數量的永久性居民流入，亦有內地及海外人士透過各項計劃陸續移入香港，致使2023年年底的人口數字較去年同期有所增加。