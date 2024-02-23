元宵．港鐵半價日｜2.24優惠包羅湖、落馬洲　6線加班　詳情一覽

明日（24日）正月十五元宵佳節，最適合外出賞花燈，港鐵早前宣布在明日會推出半價感謝日，半價路線路包括東鐵線羅湖及落馬洲站，但不包機場快綫及東鐵線頭等額外收費。此外，港鐵明日會在不同時段加密6條線班次，共增約370班車，輕鐵也會更多用雙卡車疏導客流。



港鐵早前宣布在明日會推出半價感謝日。（資料圖片）

根據港鐵可加可減票價機制下的服務表現安排，當港鐵因列車服務受阻，按機制被「罰夠」2,500萬元後，即須推出一個半價感謝日回贈乘客。港鐵早前宣布新一個半價日將在2月24日元宵佳節推出。

日使用八達通乘搭港鐵、輕鐵及行走新界西北路綫的港鐵巴士，或以二維碼乘搭重鐵網絡車程，均可享車費半價優惠。不過，市民要留意，感謝日半價優惠不包括感應式信用卡或扣賬卡之付費車程。

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提提各位有意元宵北上歡渡佳節的市民，半價優惠，包括來往東鐵線羅湖及落馬洲站的過境車程。有關半價優惠不包東鐵線頭等額外費、機場快綫及港鐵接駁巴士，但可與轉乘、特惠站以及全月通連接車程75折優惠同時使用。

長者北上最優惠搭法

如果要數長者北上最優惠搭法，以金鐘站出發為例，平日坐至羅湖站全程收費是25.4元，半價收費則約12.7元。長者在半價日當日可用1元先坐至上水站再出站，再入站坐至羅湖或落馬洲站，其原價是12.9元，半價優惠下收費約6.5元，加上往上水站的1元車資，就只需7.5元，節省5.2元。

感謝日當天，6條港鐵線，包括港島線、南港島線、荃灣線、觀塘線、屯馬線及東鐵線，將於不同時段行走較平時周六更頻密的班次，總共增加約370班車；同時，輕鐵亦會行駛更多雙卡車輛以增加載客量。

港鐵續稱，當日會安排額外職員在港鐵站協助乘客，同時密切監察車務情況，因應實際需要，適時調整列車服務及人手安排。港鐵常務總監—香港客運服務楊美珍表示，希望半價乘車加上更頻密的列車班次，可以方便市民外出與親友歡渡節日。