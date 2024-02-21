天文台預報今日暖洋洋　分區高見3字頭　本周四濕度100%

天文台天氣報告｜本港近日氣溫明顯回升，街上不乏穿短袖衫的市民。天文台指，溫暖潮濕的海洋氣流會在今明兩日影響廣東沿岸地區，香港今日（21日）市區最高氣溫料為攝氏27度，個別新界地區更高見「3字頭」。不過，預料東北季候風會在本周後期至下周初影響華南沿岸，屆時本港天氣稍涼，本周五（23日）一夜跌7度。



▼2月15日 年初六上水和暖▼



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天文台料東北季候風殺到

天文台指，溫暖潮濕的海洋氣流會在明日繼續影響廣東沿岸地區。而東北季候風會在本周後期至下周初影響華南沿岸，該區氣溫稍為下降。

天文台料本周五最低氣溫料跌至19度。（天文台官網截圖）

天文台指，今日（20日）大致天晴。晚上沿岸有霧及一兩陣微雨，氣溫介乎22度至27度。據天文台分區預報顯示，今日下午三時上水、打鼓嶺氣溫料高見3字頭，石崗、沙田亦達29度。展望明日（21日）潮濕有霧，日間溫暖，相對濕度最高達100%。

據天文台分區預報顯示，今日下午三時上水、打鼓嶺氣溫料高見3字頭。（天文台官網截圖）

▼2月13日年初四 山頂公園櫻花開花▼



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天文台預料，星期五東風增強，周末至下周初氣溫逐步下降，本周五最低氣溫為19度，與前一日最高氣溫26度相比，一夜跌了7度，隨後幾日氣溫進一步下降。下周四是四年才出現一次的2月29日，天文台預料當日大致多雲。早晚清涼，氣溫介乎16度至20度。

▼2月13日年初四 山頂公園郁李開花▼

