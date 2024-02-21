消委會｜兩誇張投訴：270萬裝修獲劣質料惹蟲　擅加工程滋擾戶主

消委會接獲的家居裝修投訴，歷年來僅得兩成幾個案獲得成功調解，遠低於其他投訴類別的平均六成幾成功率。消委會今日（21日）公布家居裝修調查研究，並提出一系列建議，期望可保障消費者打造「夢想家居」。惟家居裝修費用高昂，消費者一旦不慎用無良裝修公司，後果可能相當嚴重。



消委會收到最離譜的投訴個案，工程涉款160多萬元，裝修公司聲稱具20年經驗，後來事主發現監工沒有註冊，工程質量極度惡劣，更擅自增加額外的工程。事主拒絕付款卻收到電話滋擾，最終只能報警求助，並考慮通過法律途徑索償。至於涉款最高的個案達270萬元，工程耗時大半年，事主卻換來滿佈顆狀黑色小昆蟲的居所，幸好經協商後裝修公司願意重新修復。



金額最大投訴︰270萬元為期大半年裝修 換來滿屋昆蟲

消委會在2017至2023年，共錄得1,205宗家居裝修相關投訴個案，即平均每年172宗，去年初展開家居裝修的調查和研究。消委會總幹事黃鳳嫻今日（21日）表示，在2019年12月收到金額最高的投訴個案，該裝修工程索價270萬元，工時長達大半年。當事主搬回住所後，發現家中滿布顆狀黑色小昆蟲，即使想盡辦法滅蟲，亦未能改善問題。其後事主聘請專業工程師檢查，才得知裝修公司使用劣質物料，加上出現漏水，因而不斷滋生蚊蟲。最終消委會成功為事主爭取索償，裝修公司願意重新修復居所。

最離譜投訴︰擅加工程增造價 戶主拒付款遭電話滋擾

消委會主席彭楚夫則透露，案情最嚴重的工程索價160多萬元，涉事裝修公司聲稱具有20年的經驗，但事主發現監工原來沒有註冊，亦聯絡不上設計師，最終工程質量惡劣，出現漏水等多個問題。縱使事主不斷投訴，對方仍不願意協調。最「離譜」的是，裝修公司竟擅自額外增加工程，並收取相關費用。事主拒絕付款後卻收到電話滋擾，只能報警求助，並考慮通過法律途徑索償。

2024年2月21日，消委會公布家居裝修調查研究。（歐陽德浩攝）

不收按金優惠？裝修公司︰可能同事在網頁上寫錯

有見裝修行業的服務質素良莠不齊，消委會去年第二季以神秘顧客的身份「放蛇」，接觸59間家居裝修公司及14個網上配對平台，根據預設的工程要求索取報價，發現只有三分之一提供詳細報價單及初步估算，而實際報價差距為估算的低32%至高28%。

消委會在「放蛇」期間並發現，數不少的裝修公司懷疑涉及不良銷售手法，或觸犯《商品說明條例》。例如有裝修公司便在官網訛稱「$0按金套餐先開工後付款」，但當神秘顧客查詢0元按金時，公司卻反口回應指「無此優惠，可能同事在網頁上寫錯了。這行業沒有公司會不收按金就開工。」

全單八折優惠？裝修公司︰優惠不適用 計另一個套餐

亦有裝修公司涉及潛在的先誘後轉售的行為，例如在Facebook上訛稱「新一輪單位招募又嚟喇，只要借出單位拍攝，可享全單高達八折優惠」，惟神秘顧客查詢優惠時，公司回應指「這個優惠不適用，我已在報價中計了另一個更優惠的套餐給你。」

▼2023年5月30日 屋宇署指日出康城首都一個單位違規拆部份主力牆▼



+ 7

廚房門改趟門？裝修公司︰沒必要跟足防火要求，基本上不會被查到

神秘顧客調查並發現，超過75%裝修公司稱可隨意將廚房門改為趟門，但事實上會違反《建築物條例（第123章）》有關消防安全的規定。多間公司便以不同的理由作出解釋︰「沒必要跟足防火要求，基本上不會被查到，如要跟足防火要求，價錢就多幾千元」、「沒有特別的防火要求須注意，政府對住宅的防火要求並沒有像對商戶的要求高，仍可繼續安裝趟門」、「廚房門屬私人物業範圍，防火規例不適用」。

裝修個案平均成功率僅兩成幾 遠低其他投訴

黃鳳嫻表示，消委會歷年來投訴個案的成功率，平均達六成幾，惟裝修個案僅得兩成幾，遠低於其他類別，因此期望今次研究可引起公眾對家居裝修問題的關注。「點解咁低呢？好多時口講無憑、口同鼻拗、各執一辭，加埋銀碼大。一到銀碼大就要來回好多轉，因為每講一次都係幾萬蚊嘅差別。所以拗來拗去，拗唔掂一係你告我，一係我告你，去到呢個階段就不歡而散。」