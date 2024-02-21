醫療券試點計劃　牙醫學會憂政府欠監管　醫衛局：可向衛生署投訴

長者醫療券計劃在2009年試行，以加強長者基層醫療服務，而在2015年，政府嘗試在國內的在香港大學深圳醫院推行醫療券計劃，政府在去年施政報告再次提出擴大「長者醫療券大灣區試點計劃」的適用範圍至更多大灣區醫療機構，在今年第三季，將在大灣區增設5間醫療機構和2間牙科機構作試點。



為此，香港牙醫學會在今（21日）發表新聞稿，表示關注試點計劃，指出計劃未能助香港在本地建立便捷、連貫和可持續的醫療系統；同時中港的牙醫及牙科診各受國內和香港的法規監管，國內及本地牙醫在診療等程序皆不同，因此，香港牙醫學會擔心政府或未有完善的規管制度，以保障港人的權益和安全。醫務衛生局同日回應指選定的試點經嚴謹考慮，現實政府正就試點計劃設立保障機制，嚴格把關試點診所的服務質素，而如果市民就試點計劃有投訴，則可向衛生署提出。



+ 1

政府在本月18日公布將7間大灣區醫療機構納入「長者醫療券大灣區試點計劃」，當中有2間為牙科診所，政府推算目前有超過50萬港人居於大灣區，其中有8.8萬人合資格持有長者醫療券，因此，計劃旨在讓大灣區得長者有更多服務點可使用醫療券。與此同時，香港長者對牙科服務需求殷切，在大灣區增服務試點可鼓勵香港長者到大灣區用醫療券接受牙科服務，或有助舒緩本地長者牙科需求。

香港牙醫學會關注：打擊本地基層醫療服務系統的建構，違背醫療券計劃初衷

針對試點計劃得牙科診所安排，香港牙醫學會對此表示關注，認為大灣區試點計劃與建立本地基層醫療服務系統背道而馳。香港牙醫學會指出，當初醫療券計劃及政府近年提倡的基層健康醫療政策目的一致，都是為建構一個完善的本地基層健康醫療藍圖、提升以地區為本的基層醫療服務，讓長者可以善用醫療券接受持續的預防護理和慢性疾病管理等服務，因此，在本地建構完善、便捷而連貫和可持續的醫療系統十分重要，有助市民在社區層面養成定期檢查和健康管理的習慣。所以，牙醫學會質疑試點計劃反而鼓勵市民離港接受牙科服務，將打擊本地基層醫療服務系統的建構，違背計劃初衷。

中港兩地牙醫監管不同 市民有事或投訴無門

牙醫學會又指出中港兩地的牙醫和診所受兩套法例法規監管，如內地牙醫診所的設備、診療、消毒程序等都與香港各有不同；加上內地法規容許牙醫及診所作廣告推廣，而《香港牙醫專業守則》及《牙醫設立個人網頁及使用社交媒體指引》均清楚要求本港牙醫須保持良好的信息傳達，不讓病人受游說或誤導性廣告影響，故牙醫學會擔心政府在推試點計劃時，未有建立完善的規管制度、清晰的投訴及索報機制，令香港長者遇上醫療問題投訴無門，有損他們的權益和安全。

醫衛局：嚴格考慮八大因素才選定試點灣區診所

醫衛局在今日同日，就香港牙醫學會對試點計劃的關注作出回應，表示政府十分重視試點計劃下的醫療機構服務水平，醫衛局和衛生署在去年十一月至今年二月間，考慮了八大因素：市場調查、廣東省衛生健康委員會的意見和推薦，親身到訪醫療機構以實地考察當地的設施、設備、運作等、與當地醫療機構的高層管理人員會面，以深入了解診所的管理架構和運作情況、服務質量及營運經驗、收費標準及水平，最終才選定7間大灣區試點醫療機構。

政府正設立服務保障機制 市民有投訴可向衛生署提出

在監管方面，政府現正與各試點診所，包括牙科診所展開後續安排，特別成立培訓和服務保障機制，機制涵蓋服務標準和質量、培訓和運作、收費水平、投訴處理機制以及病人體驗等各方面，務求試點的醫療機構可維持高服務水平。如市民日後有就試點計劃的投訴，可向衛生署和試點診所提出，衛生署會一直與內地衛生當局保持聯繫，在需要時尋求對方協助；因此，政府相信試點計劃和香港現時推行的長者醫療服務券計劃都會有完善及嚴謹的監管機制。

醫衛局補充指醫療券計劃下，全港現時有近1,500名牙醫在逾3,300個服務點提供服務，較大灣區的2個試點，相信本地的醫療網絡仍是香港長者最易獲取的服務途徑。