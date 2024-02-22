安洵文件外洩　被揭涉入侵香港機構　考評局：安全措施有效運作

中國網絡安全公司上海安洵信息有大量內部文件遭外洩，內容顯示公司涉入侵包括香港等國家地區的政府網絡，香港考評局、食環署、中文大學和職工盟等十多間機構亦成攻擊對象之一。考評局今日（22日）回覆指，經檢視後，考評局的資訊和網絡系統安全措施一直有效運作，至今沒有收到有資料被盗取或外洩的報告及訊息。



考評局今日指，經檢視後，考評局的資訊和網絡系統安全措施一直有效運作，至今沒有收到有資料被盗取或外洩的報告及訊息。（資料圖片）

考評局稱未收到有資料被盗取

外媒報道指，中國網絡安全公司上海安洵信息有大量內部文件遭外，內容顯示公司涉入侵包括香港在內，英國、泰國、印度及其他國家地區的政府網絡。香港考評局、食環署、中文大學和職工盟等十多間機構成為了網絡攻擊對象。

香港考試及評核局（考評局）回覆表示，注意到傳媒就網上流傳的網絡攻擊涉及考評局系統的報道，經檢視後，考評局的資訊和網絡系統安全措施一直有效運作，至今沒有收到有資料被盗取或外泄的報告及訊息。

考評局續指，一向十分重視資訊系統的安全，會持續採取多項措施加強資訊保安，定期為員工提供相關培訓，以及與執法機構合作進行恆常監察和舉辦演習等。