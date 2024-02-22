香港快運新航線4.25開通　往返曼谷廊曼機場　機票限時優惠$108起

香港航空業運力逐步復蘇，香港快運今日（22日）公布，由今年4月25日起，將開通泰國曼谷廊曼國際機場航線，每日均有一班機出發及抵港。同時香港快運為慶祝新航線開通，將推出限時優惠，新航線的單程機票低至108元起，至於泰國曼谷（蘇凡納布米）、清邁、布吉的單程機票，亦低至128元起。



香港快運由2024年4月25日起，將開通泰國曼谷廊曼國際機場航線。（資料圖片）

香港快運公布，由今年4月25日起，正式開通全新航線，每日直飛泰國曼谷廊曼國際機場（DMK）。即除了現有的曼谷蘇凡納布米國際機場（BKK）外，泰國曼再新增航點，讓顧客可根據行程所需，自由安排於兩個曼谷機場進出。

屆時航班UO792每日將於下午4時15分，由香港國際機場出發，並在傍晚6時20分（本地時間）抵達曼谷廊曼國際機場。而航班UO793亦每日於晚上7時05分（本地時間），由當地出發，並在晚上10時55分抵港。

+ 5

限時優惠泰國清邁、布吉機票低至$128

為慶祝曼谷廊曼航線開通，香港快運推出限時優惠，曼谷（廊曼）的單程票價低至港幣108元起，至於曼谷（蘇凡納布米）、清邁、布吉單程票價，亦低至港幣128元。但該票價不包括燃油附加費、機場稅項及其他額外收費。

顧客只需在在今日中午12時正至下周一（26日），登入香港快運官網，便可預訂曼谷廊曼航線機票。而今年4月25日至10月26日期間出發的航班，均可享上述特別優惠。

泰國廊曼國際機場到市區 車程最快約30分鐘

香港快運介紹指，廊曼國際機場位於曼谷市中心北邊，為曼谷第二大國際機場，亦是當地歷史最悠久的機場，相比位於市區東面的蘇凡納布米國際機場，面積雖然較小，但機場設施和服務齊備，交通方便，由機場到市區車程最快只需約30分鐘。