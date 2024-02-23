環保署承認錯認2種雀鳥　覺不影響環評結論　無需重新撰寫報告

由土木工程拓展署聘請專業顧問團隊進行生態基線調查，並由漁農自然護理署和環境保護署審閲研究結果的新田／落馬洲發展樞紐環評報告正諮詢公眾。香港觀鳥會質疑環評中的生態影響評估錯認多種雀鳥物種，包括澤鷸、小濱鷸、林鷸、長趾濱鷸和鳳頭鷹等，在評估中的照片和雀鳥的正確物種名稱都不符，觀鳥會認為在錯認雀鳥物種下做的環評，或會低估發展對研究地域（后海灣濕地）的生態影響。



環保署今（23日）表示已向土拓署了解和跟進事件，環保署發言人承認土拓署顧問團隊因編輯問題，錯把澤鷸及小濱鷸的名稱表示配上不符的照片，土拓署會之後補交修正的附件。但土拓署的顧問團隊否認有認錯鳳頭鷹，稱團隊相當確認記錄到的物種確實為鳳頭鷹。至於觀鳥會提及的林鷸、長趾濱鷸，署方則未有回應有否錯認。



觀鳥會指錯認5種雀鳥 或低估發展對生態及物種的影響

環保署表示，今次環評報告的生態基線調查共記錄了152種鳥類，當中68種是重要保護物種。觀鳥會指出在報告附件中，「林鷸」的相片下被標註為「澤鷸」；「長趾濱鷸」的相片下則被標註為「小濱鷸」；而被標註為「鳳頭鷹」的相片畫質有模糊，觀鳥會相信相中的是鷹屬的其他小型猛禽，並非「鳳頭鷹」。

觀鳥會對上述的圖文不符感到詫異，因后海灣濕地已是大灣區僅存最完整的沿海濕地系統，而雀鳥更是后海灣濕地保育的重要物種同指標，有助評估潛在環境因素對濕地系統的影響。觀鳥會雖不能確認研究團隊究竟是「打錯字」還是「認錯雀」，但如果是後者，新田科技城作為研究顧問，或沒有認真對待環評研究，低估發展對生態環境及各種生物的影響，影響環評作為一份專業且有法定效力的報告可信度。

環保署：編輯出錯 調亂2種雀名稱和照片

漁護署和環保署就觀鳥會的諮詢，重新審閱有關調查結果及檢視相關資料後，確認調查報告中的記錄的雀鳥而且確包括觀鳥會指出的澤鷸、小濱鷸、林鷸和長趾濱，共4個物種。而當中澤鷸及小濱鷸，研究團隊在整理報告時，出現編輯問題，錯把澤鷸及小濱鷸的名稱標示配置不相符的圖片。此外，團隊確信記錄到的鳥類物種為鳳頭鷹，而非其他雀鳥。

環保署：錯誤内容不影響評估結果和結論 無需重新撰寫環評

土拓署會在修正文件後，重新提交環保署。就以上諮詢，土拓署需在一周内向環保署提交報告，解釋事件原因和跟進工作。惟環保署根據《技術備忘錄》，認為修訂内容並不影響報告所作的有效程度、整體結果和結論，故不要求土拓署重新提交新的環評報告。

環保署强調法定的環評程序是專業、客觀和公開的，《環境影響評估條例》清楚列明環評的原則、程序、指引、規定和準則，而環保署及漁護署在審批環評報告時，受條例規管，必須考慮公眾及環諮會的意見後才可批准土拓署提交新田／落馬洲發展樞紐環評報告。